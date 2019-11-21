Otonom Araçlar Ölümlere Sebep Olabilir

2018 yılında gerçekleşen ve ilk otonom araç kazası olduğuna inanılan kaza ile ilgili soruşturma sonuçları açıklandı. Uzmanlar bu araçlarla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Herkesin Suçu Var

2018 yılında Arizona'da gerçekleşen ölümcül Uber kazası ile ilgili soruşturma tamamlandı. Otonom bir aracın 49 yaşındaki Elaine Herzberg isimli kişiye çarpması sonucunda ölümle sonuçlanan kazada, pek çok insan hatası tespit edildi. Burada vurgulanan hata ağırlıklı olarak araç içerisinde bulunan sürüş operatörüne ait.

Soruşturma kurulu kaza sebebi hakkında bulgularını okuduğunda göze çarpan ilk kişi güvenlik sürücüsü Rafaela Vasquez oldu. Yapılan tespitlere göre Vasquez, Uber'in telefon kullanımını yasaklayan politikalarının aksine kazanın birkaç dakika öncesinde telefonu ile meşguldü. Araştırmacılar, arabada geçirdiği toplam sürenin yarısına yakınını telefonunda geçirdiğini de ekledi.

Vasquez "Sürüş ortamını ve otomatik sürüş sisteminin çalışmasını izlememesi ve kişisel cep telefonu ile yolculuk boyunca dikkat dağıtması" nedenleri ile kazanın temel sebebi olarak gösterildi. Bununla birlikte yetersiz güvenlik önlemleri ve hükümetin otonom araç operasyonlarını yeterli ölçüde düzenleyememesi de yan sebepler olarak belirtildi.

Ölümler Devam Edebilir

Yalnız bu değil, otonom araç sisteminin de bazı hatalarının bulunduğu belirtildi. Araba, Herzberg'e çarpmadan yaklaşık 5,6 saniye önce onu fark etti. Ancak araç hem onun nereye gideceği konusunda uygun bir tahmin yürütemedi hem de onu bir insan olarak doğru bir şekilde tanımlayamadı.

Soruşturmayı yürüten uzmanlar söz konusu hataları ve değerlendirmeleri incelediğinde ölümlerin devam edebileceği yönünde uyarı yaptı.

Güvensizlik Hızla Artıyor

Otonom araçların hayat almaktan ziyade hayat kurtarma yönleri ile öne çıkması gerekiyor. Ancak günümüzde şirketlerin bu tarafı çok da önemsemediğini görmekteyiz. Eğer insanlar teknolojiyi inşa eden şirketlere güvenmiyorsa, kendi kendine süren otomobillerin hayat kurtaran potansiyeli gerçekleşmeyecektir.

Yapılan araştırmalara göre Amerikalı yetişkinlerin yarısından fazlası, otonom araçların normal sürücülere kıyasla daha tehlikeli olduğunu düşünüyor. Görüşler hızla sertleşmeye devam ederken, şirketlerin nasıl önlemler alacağı da merak konusu.