Otonom Araçların Önündeki En Büyük Sorun İnsan Hareketleri

Tesla başta olmak üzere Dünyanın önde gelen otomotiv şirketleri kendi kendini sürebilen araçlarla ilgili çalışmalar yürütüyor. Çalışmalarda hiç şüphesiz en önemli sorun insan faktörünün ta kendisi.

Birçok kişi tarafından dile getirilen makine öğrenmesi esas olarak otonom araçların temelini oluşturuyor. Makine öğrenmesi sırasında nesnelerin ve diğer canlıların hareketleri saptanarak tam otomatik sürüş sağlamak isteniyor. Ancak insan faktörünün çok çeşitli tepkiler vermesi durumu zorlaştırıyor.

Otonom araçlar insan faktörüne karşı çaresiz

Sadece otonom sürüş sağlayan otomativ şirketli değil, aynı zamanda diğer birçok teknoloji kuruluşu da bu konuda çaresiz. Büyük çoğunluk insan hareketlerindeki önceden bilme zorluğunu pek aşamıyor.

Geçtiğimiz günlerde bu soruna küçük bir çözüm bulunmuştu. Bilim insanları gölge yöntemi gibi çeşitli teknikler ile birlikte, otonom araçların kullanımını daha keskin hale getirmeye çalıştı. Ancak burada da aracın son derece dinamik olması gerekiyordu.

Tesla buna kesin bir çözüm bulabilmek için bütün sürücülerin sürüş verilerini kaydediyor. Bu doğrultuda otonom araçların daha doğru tepki vermesi sağlanmaya çalışılıyor. Peki sizce şirketler otonom araçlar konusunda istenilen başarıyı elde edilebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.