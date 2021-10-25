Türk Bilim İnsanları Otonom Kontrollü Kalp Masaj Cihazı Geliştirdi

Karabük Üniversitesinde görevli bilim insanları, otonom kontrollü kalp masaj cihazı geliştirmeyi başardı. Kalp masajını başlatıp durdurabilen cihaz için test ve sertifikasyon süreci başladı. Patent başvurusu yapılan cihaz ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Otonom Kontrollü Kalp Masaj Cihazı İçin Patent Başvurusu Yapıldı

AA'daki habere göre Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Aydın Sinan Apaydın, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Cevat Akıncı, fizyoterapist ve mekatronik mühendisinin desteğiyle otonom kontrollü kalp masaj (CPR) cihazı geliştirdi.

Cihazı, Acil Tıp Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Acil Tıp Kongresi'nde acil hekimlerine tanıtma fırsatı bulduklarını belirten Apaydın, "Dünya üzerinde CPR'ı kendi başlatıp kendi durdurabilen bir teknoloji yok. Yerli ve milli olarak ilk biz tasarladık" şeklinde konuştu.

Geliştirdikleri otonom cihaza ilişkin oldukça önemli bilgiler paylaşan Apaydın, "Cihaz kendisi CPR'a karar verebilme ve sonlandırabilme yeteneğine sahip. Ayrıca üzerinde bulunan otomatik eksternal defibrilatörle (şok cihazı) hastayı defibrile (şok uygulanması) etmesi gerektiğine kendisi karar verebilmekte" diye konuştu.

Cihazın her hastaya en uygun konumda uygulanabildiğini belirten Apaydın, "4 arkadaş olarak ilk günkü heyecanla yerli ve milli medikal teknolojiler üzerine çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cevat Akıncı, İşin mutfağından geldikleri için diğer CPR cihazlarındaki eksikleri görüp daha ergonomik ve daha teknolojik bir cihaz tasarlamak düşüncesiyle yola çıktıklarını söyledi. Akıncı da cihaza ilişkin önemli bilgiler aktardı.

Akıncı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Cihazımız çalışan kalbe basmamakta. Kalp durması gerçekleştiğinde cihaz direkt kendini durduruyor" sözlerini kullandı ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Ayrıca kalbin kendini nöbet şeklinde titremesi olayında cihaz kendi şokunu vererek tekrar masaja başlayabilmektedir. Ayrıca nabızdan verileri bir yazılımla alarak, 'kalp çalışıyor' diye algılayıp cihaz kendini durdurabiliyor. Bu özellikleriyle mevcut cihazlardan ayrılıyor. En büyük sevincimiz cihazı yerli ve milli olarak yapabilmemiz."

Kalp masajını başlatıp durdurabilen cihaz için test ve sertifikasyon süreci başladı. Sahip olduğu özellikler ile dikkat çeken otonom cihaz için patent başvurusu yapıldığı belirtildi.