Otonom Minibüs 'Navya' Japonya’da Hizmet Vermeye Başladı

Şu sıralar Japonya’da düzenlenen CEATEC 2019 Fuarı’nda otonom minibüs Navya’nın başarısı dikkat çekiyor. Navya, fuara gelen ziyaretçileri belli bir noktadan alarak fuar merkezine taşıyor ve önceden belirlenmiş olan 1,5 km’lik bir mesafede tamamen otonom olarak hareket ediyor.

Navya’nın izlediği ve döngü şeklinde tekrar ettiği rota tam olarak trafiğe açık bir alan sayılmasa da, aracın operasyonel yeteneklerini gerçek bir teste tabi tutan birkaç gelişmiş trafik lambası ve telekomünikasyon cihazları içeren gerçek bir yol gibi işlev görüyor.

Fuara Gelen Ziyaretçileri Taşıyor

Navya adlı bu otonom minibüs, telekom devi Softbank tarafından desteklenen SB Drive tarafından işletiliyor. Japon yetkililer tarafından verilen izin sayesinde Navya, bu hafta düzenlenen CEATEC Fuarı’nın yakınlarında faaliyet gösteriyor ve fuara gelen ziyaretçileri taşıyor. Otonom araç, kablosuz iletişim sayesinde trafik ışıklarıyla ve uzaktan kontrol merkeziyle bağlantı kurabiliyor.

Navya için bu, Orlando Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki Nona Gölü'nde bir minibüs yolunun açılması da dahil olmak üzere şirketin yakın zamanda kazandığı birçok başarıdan biri. Söz konusu yol yaklaşık 1,6 km uzunluğunda ve otonom araç burada maksimum 24 km/s’lik hız ile yol alıyor.

Seviye-4 Otonom Araç Sınıfında

Günümüzde hiçbir insan müdahalesine ihtiyaç duymayan en gelişmiş otonom araçlar ‘Seviye-5 otonom araç’ olarak sınıflandırılıyor. Navya ise şu anda ‘Seviye-4 otonom araç’ sınıfında bulunuyor. Bunun tek sebebi ise Navya’nın tamamen trafiğe açık alanlarda değil de nispeten trafikten uzak olarak sınırlı bir alanda yol alması.

Seviye-5 sınıfında otonom sürüşün ne zaman gerçekleşeceği belli değil ancak yine de şu anda işlerin çok hızlı bir şekilde ilerlediği söylenebilir. Otonom araçlar, güvenliği ve verimliliği artırma potansiyellerinin yanı sıra aynı zamanda nakliye maliyetlerini düşürmeleri ve yaşlı yetişkinleri daha bağımsız hale getirmeleri açısından da oldukça önemli.

Şu anda Seviye-4 sınıfında olsa bile otonom araç Navya’nın gerçek anlamda hizmet vermeye başlamış olması da bu yönde atılmış önemli adımlardan biri.