Otonom Sürüş İçin Xiaomi Pilot Teknolojisi Tanıtıldı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, otonom bir elektrikli araç üretme arayışında ilerleme kaydediyor. Şirket, Mayıs 2021'den bu yana bir Xiaomi otomobil markasının geliştirilmesine önemli bir yatırım yaptı. Xiaomi CEO'su Lei Jun şimdi Xiaomi Pilot Teknolojisi adlı şirket içi otonom sürüş teknolojisini duyurdu. Yeni teknoloji, şirketin Ar-Ge ekibi tarafından 500 milyon dolarlık fonla geliştiriliyor.

Xiaomi Pilot Teknolojisi, şirketin bir Xiaomi EV arayışında kilometre taşı niteliğinde. Teknoloji, yeni nesil otonom sürüş teknolojisi olarak lanse ediliyor. Xiaomi bu teknolojiyi yeni bir video ile tanıttı.

Xiaomi, Elektrikli Aracının Devrim Yaratmasını Amaçlıyor

Xiaomi ayrıca 2024 yılına kadar akıllı EV endüstrisinde endüstri lideri olmayı hedeflediğini söylüyor. Şirket EV hedeflerini yönlendiren Ar-Ge ekibini oluşturmak için 500'den fazla uzmanı işe aldı. Xiaomi ayrıca bu süreçte birçok stratejik yatırım ve satın alma gerçekleştirdi. Xiaomi CEO'su, ekibin önceki beklentileri aştığına inanıyor ve bu, işe alınan ekibin kalitesinin kanıtı.

Xiaomi, yıl sonuna kadar 600 üyeye ulaşması beklenen Ar-Ge ekibine küresel yetenekler katmaya devam ettiğini söyledi. Şirket, yapay zekâ uzmanlarından ve şirketlerden uzmanlık topladı. Xiaomi otonom EV için gereken teknolojiyi üçüncü parti girdileri olmadan ve rekor sürede tamamen geliştirmeyi umuyor.

Xiaomi Pilot Teknolojisi, otomatik robotik kol şarjı, otonom vale park hizmeti, ayrılmış park alanı ve diğer birçok yenilikçi hizmete sahip olacak.