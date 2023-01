Otonom Sürüşte Mercedes-Benz'den Bir İlk!

Otonom sürüş kabiliyetine sahip araç sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Şu an sürücüsüz araba denildiğinde ilk olarak akla Tesla geliyor. Fakat ABD'de yüksek satış sayılarına ulaşan Tesla, bu sefer Alman devi Mercedes-Benz'in gerisinde kaldı.

Mercedes-Benz, Nevada'da aldığı lisans ile birlikte resmi olarak ABD'deki ilk üçüncü seviye otonom sürüşe sahip üretici olarak kabul edildi. Peki, üçüncü seviye otonom sürüş ne anlama geliyor?

65 Km/h Altındaki Hızlarda Tamamen Otonom Sürüş Desteği

Mercedes-Benz'in aldığı üçüncü seviye otonom sürüş lisansı, sürücüsüz arabalar için bir mihenk taşı olarak görülüyor. Tesla, birçok kez araçlarının tam otonom sürüş desteğine sahip olduğunu iddia etse de gerekli lisansları alamamıştı. Bu durumda Tesla'nın FSD otonom sürüşünü kullanmak için ellerinizin direksiyonda olması gerekiyor.

Fakat FSD'nin aksine üçüncü seviye otonom sürüş lisansı alan Mercedes-Benz araçlarında ellerinizin direksiyonda olması gerekmiyor. Yüzünüz yola dönük bir şekilde tamamen aracın kontrolünde seyahat edebiliyorsunuz. Hatta Mercedes-Benz'in iddiasına göre yolda giderken multimedya ekranından Tetris dahi oynayabilirsiniz.

Tam otonom sürüş desteği şimdilik sadece Nevada eyaletini kapsıyor. 3. seviye otonom sürüşün sürekli olarak sürücünün dikkatini gerektirdiğini ve yalnızca 65 km/h altı hızlarda çalıştığını belirtmekte fayda var. Yani Mercedes-Benz araçlarıyla yolda uyumanız mümkün değil. Yazılım, kameralar ve sensörler yardımıyla sürekli olarak yüzünüzü ve gözlerinizi takip ederek yola bakıp bakmadığınızı inceliyor. Eğer yola dikkatinizi vermediğinizi farkederse otonom sürüş devreden çıkıyor.

Şimdilik otonom sürüşün emekleme aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Ancak teknolojinin ilerleyen yıllarda gelişmesiyle birlikte hiçbir şekilde sürücü eylemlerine veya dikkatine ihtiyaç duymayan, hatta bir direksiyona dahi sahip olmayan arabaları görebiliriz.