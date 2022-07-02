Otonom Taksiler San Francisco'yu Karıştırdı

Günden güne otonom araç kullanım yaygınlaşırken yeni hadiseler de yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cruise firmasının test sürüşü yaptığı otonom taksiler, yaşanan bir yazılım hatası sonrası San Francisco'daki trafiği aksattı. Reddit forumlarında tartışılan olayda çoğu kullanıcı, otonom araçların sürekli kullanıma henüz hazır olmadığı görüşünde.

5 Otonom Taksi Trafiği Karıştırdı

Cruise firmasının otonom taksileri şu an belirli sınırlamala içerisinde hizmet verebiliyor. San Francisco'nun sadece belirli bölgelerinde, belirli saat aralıklarında ve yağmursuz bir günde hizmet verebilen taksiler, çoğunlukla meraklı teknoloji severler tarafından tercih ediliyor. Otonom taksilerin ulaşabileceği maksimum hız sınırı saatte 50 kilometre.

Bir Reddit kullanıcısının aktardığı bilgilere göre gece yarısı gerçekleşen olayda 5 tane otonom taksinin yolun ortasında durduğunu gördü. Yaşanan hatadan yaklaşık 20 dakika sonra olay yerine gelen firma yetkilileri, uzun süreli bir trafik aksamasını engelledi.

Cruise sözcüsü, yaşanan olay hakkında "Bu haftanın başında bazı sorunlarla karşılaştık. Yaşanan bu sorunlar sırasında hiçbir yolcu yaralanmadı ve tüm hatalar giderildi. Bu hadiseden etkilenen herkesten özür dileriz" dedi.

Yaşananlar Cruise firmasının ilk vakası değil. Geçtiğimiz günlerde bir polis memurunun otonom taksiyi gece saatinde farlarının açık olmaması sebebiyle durdurmak istemesi gündem olmuştu. Firma, sorunun insan kaynaklı olduğunu açıklamıştı.