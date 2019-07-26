Otonom Teknolojisi Binlerce Tır Şoförünü İşsiz Bırakacak

Hiç şüphesiz otomotiv sektörünün geleceğini oluşturan otonom teknolojisi bazı firmaların farklı alanlara yönelmesini sağladı. Kamyonlar için bir hayli yol kat edilen otonom teknolojisi, binlerce şoförün işini elinden alacak.

Amerikalı startup Peloton'un geliştirdiği kamyon otonomları sayesinde araçlarda hem yakıt tasarrufu sağlanabiliyor hem de tek şoför birden fazla kamyonu yönetebiliyor. Tırları konvoy yaparak arka arkaya iki tırı sürebilen Peloton sistemi, aynı zamanda yakıt kullanımını azaltabilir ve karbon salınımını da düşürebilir.

Kamyonlar Sürücüsü Olmadan Konvoy Yapacak

Şirketin geliştirdiği otonom teknolojisinin yılda 7 ila 10 bin dolara kadar yakıt tasarrufu yapabildiği dile getirildi. Otomatik Takip (Automated Following) özelliği sayesinde ise kamyonlar sıra sıra diziliyor ve öndeki şoförü takip edebiliyor. Bu şekilde birden fazla tır şoförüne olan ihtiyaç ortadan kalkmış oluyor. Aynı teknoloji üzerinde Mercedes, Toyota gibi firmaların da çalıştığını belirtelim.

Henüz test aşamasında olan Otomatik Takip sistemi, kamyonlar için büyük bir devrim başlatabilir. Bakalım gelecekte otonom araçlar ve tırlar hayatımızı nasıl etkileyecek, birlikte göreceğiz.