Hayaldi Gerçek Oldu: Otonom Uçak Test Uçuşlarına Başlıyor!

Northern Ontario Business'de yer alan bir habere göre, Kanada’da hava taşımacılığı yapan kargo şirketi Ribbit, teslimatlar için pilotsuz uçuşları test etmeyi planlıyor. Kargo şirketi inavasyon projesi için Transport Canada ve Innovative Solutions Canada ile 1,3 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardı.

Çılgın Proje Gerçekleşmeye Çok Yakın

Geliştirilen proje hakkında açıklamalarda bulunan Ribbit CEO’su Carl Pigeon, "Pek çok kırsal ve uzak bölgeye nadiren uçan daha büyük uçaklar hizmet veriyor. Ribbit daha küçük bir uçak alıyor ve o uçağın birim ekonomisini büyük ölçüde değiştirmek için kendi teknolojisini kullanacak.” dedi.

Şirket, denemelere ilk olarak iki yolcu kapasitesine sahip küçük bir uçak ile başlayacak. Daha sonrasında uçağın arka bölümünde yer alan koltukları kaldırarak kargo için alan açacak. Kumanda yazılımı kullanarak tasarlanacak kargo uçağı tamamen otonom bir uçuş sistemiyle teslimat yapacak.

Havayolu şirketi, kırsal bölgelerde yer alan dükkanlara hizmet sağlayan toptancılarla sözleşmeler imzalaya başladı. Bu ulaşımın zor olduğu bölgelere tıbbi malzeme ve gıda gibi başlıca ürünleri hızlıca ulaşımını sağlayacak.

İnovasyon hakkında açıklama yapan kurucu ortaklardan Jeremy Wang “Projenin amacını gıda ve diğer bozulabilir maddeleri bu alanlara düşük bir fiyatla daha güvenilir ve sürekli olarak ulaştırabilmek olarak açıkladı.

Sizce bu çılgın proje amacına ulaşabilir mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.