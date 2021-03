Otopark Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayınlandı: İşte Gelen Zorunluklar

Otopark yönetmeliği ile ilgili tüm detayları bir araya getirdik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Otopark yönetmeliği nedir? Gelin hep beraber detaylara göz atalım.

Otopark Yönetmeliği Nedir?

Yeni Otopark Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Aktarılan bilgilere göre, Zorunlu otopark adedi 20 ve üzerincd olan, yeni yapılacak binalarda otopark alanının yüzde 5’i elektrikli araçlara ayrılacak. Ayrıca elektrikli araçlar için şarj ünitesi de zorunlu olacak.

Yeni yapılacak bölge otoparkları ile alışveriş merkezlerinde, alanın %10'unun elektrikli araçlara ayrılacağı ve yine şarj ünitesinin zorunlu olacağı açıklandı.

Konutlarda bahçelere açık ve kapalı otopark alanı yaratma hakkı getirildi. Konutun bulunduğu parselin otopark gereksinimi, bahçe niteliğini ortadan kaldırılmadan, zemin altında inşaat yapılarak karşılanacak.

Binalarda 80 metrekare altı her 3 daire için 1 adet, 80 metrekare ile 120 metrekare arası her 2 daire için 1 adet, 180 metrekare her daire 1 adet, 180 metrekare üstü her daire için ise 2 adet otopark alanı oluşturulmasına karar verildi.

Otopark yönetmeliği ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

