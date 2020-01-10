Otopilot Modunu Kullanan Tesla Sahibi Tutuklandı!

Tesla marka otomobile sahip olan sürücü, sürüş sırasında kullandığı otopilot özelliği nedeni ile ceza yedi.

Güven Veriyor (mu?)

Tesla tarafından sunulan otopilot özelliği genel olarak sürücülerin hayatlarını kolaylaştırmayı ve rahatlığı artırmayı hedefliyor. Hatta bir noktada daha güvenli sürüş sunmayı hedeflediği de söylenebilir. Bu teknoloji ile ilgili olan sorunlardan birisi de sürücülere sahte güvenlik hissi veriyor olması.

Bu teknoloji genel anlamda başarılı bir şekilde çalışıyor ve sürücünün stresini bir noktada hafifletiyor. Buna karşın teknolojinin geldiği nokta sürücülerin çevreyi görmezden gelmeleri için halen yeterli değil. Bazı Tesla sahipleri bu teknolojiye oldukça güveniyor olsa da aslında halen büyük sorunların yaşandığını görüyoruz.

Örneğin birkaç yıl önce bir Tesla sürücüsünün araç otopilot modunda iken arka koltukta kahvaltı yaptığı görüntülenmişti. Benzer şekilde geçen yıl bir başka sürücünün otopilot sürüş sırasında uyuduğu görüntüler de büyük tepki toplamıştı.

'Dikkatsiz Sürüş'

Tesla sürücülerinin çılgınlıkları arasında eklenen son olay ise Kanada sınırlarından geliyor. Ontario yolunda 135 km / s hızla giden bir araç yolda polis tarafından çevrildi. Kendi başına büyük bir şey olmasa da, otomobilin sürücüsünün otopilot modunda ilerlediğini ve bu süreçte diş ipi ile dişlerini temizlediğini söyleyelim.

Polis tarafından tutuklanan 58 yaşındaki sürücü, dikkatsiz sürüş ile suçlanıyor.

Bu arada, az önce bahsettiğimiz araç içerisinde uyuyan adamın görüntülerini hemen aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.