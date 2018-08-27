Otostop Uygulamasını Kullandı, Tecavüze Uğrayıp Öldürüldü

Çinli ulaşım şirketi Didi Chuxing'in geliştirdiği ve otostopçular için özel araç bulmalarını sağlayan Didi Hitch uygulaması tecavüz ve cinayet vakasıyla sarsıldı. Konu hakkında gerekli araştırmayı yapan Çin polisi, uygulamanın durdurulmasını sağladı.

Son zamanlarda Çin üzerinde popüler olmaya başlayan Didi Hitch uygulaması ile otostop yapabilecek özel arabalar bulunabiliyordu. Fakat Guangcou eyaletinin Vıncou şehrinde uygulamayı kullanarak bir araç bulan 20 yaşındaki kadının, şoför tarafından tecavüze uğradıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıktı.

Çin içerisindeki kayıtlı lisanslı araçlar dışında, rotaları üzerinde seyreden özel araçlar için seyahat etme olanağı Didi Hitch'e gelen hizmet kararı ile bir süreliğine durduruldu. Özellikle güvenlik konusunda büyük sorunlara sahip olduğu belirtilen uygulamanın daha fazla sıkıntı yaratabileceği düşünülüyor.

Ayrıca benzer bir olay daha önceden Hinan eyaletinin Cıngcou şehrinde yaşanmıştı. Yine Didi Hitch uygulamasını kullanarak otostop çekmek isteyen 21 yaşında bir hostesin, şoför tarafından darp edilip öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Bu olaydan sonra hizmeti askıya alınan uygulamanın, yasağının kaldırıldığını belirtmek gerekiyor.