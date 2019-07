Otostopçunun Galaksi Rehberi Dizi Oluyor!

Don’t Panic! Eminim bu cümle sizlere bir yerlerden tanıdık geliyordur. Kısa bir düşünme sürecinin ardından “Otostopçunun Galaksi Rehberi” diye bağırdığnızı duyar gibiyim. İngiliz bilim kurgu yazarı Douglas Adams’ın 2005 yılında beyaz perdeye uyarlanan ikonik kitabı, bu kez televizyon dizisi olarak karşımıza çıkacak.

Otostopçunun Galaksi Rehberi, ya da orijinal ismiyle Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Dünya’nın bir uzaylı ırkı tarafından yok edilmek üzere olduğunu keşfeden ve evini bu yıkımdan kurtarmak isteyen Arthur Dent'in uzay maceralarını anlatıyor.

İlk olarak 1978'de BBC'de bir radyo programı olarak yayımlanan Otostopçunun Galaksi Rehberi, daha sonra sahne gösterisi, kitap serisi, televizyon dizisi, film, çizgi roman ve hatta video oyununa dahi uyarlandı.

İngiliz yazar Douglas Adams’ın kaleminden çıkan ve dünya çapında 30’dan fazla dile çevrilen kült bilim kurgu serisi, Disney’in video odaklı akış servisi Hulu tarafından yeniden üretilecek.

Deadline ’a göre, Otostopçunun Galaksi Rehberi dizisinin arkasında Lost ’un yapımcısı ve yazarı Carlton Cuse ile Wonder Woman ’ın senaristi Jason Fuchs yer alıyor.

Seriye dair bilinenler şimdilik bu kadar; ancak yeni gelişmeler yaşandığı takdirde sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Martin Freeman, Mos Def, Sam Rockwell, Warwick Davis ve Zooey Deschanel'in başrol oynadığı Otostopçunun Galaksi Rehberi filmi, 2005 yılında vizyona girmişti. Yönetmen koltuğunda Garth Jennings’in oturduğu film, dünya çapında 104 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti.