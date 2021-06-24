Otoyollarda Hız Limitleri Değişecek mi? Bakan Soylu Açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otoyollarda hız limitleri ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. Bakan Soylu, yol ve araç kalitesinin artmasından dolayı hız limitlerinin esnetebileceğini söyledi. Yapılan açıklamaya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Otoyollarda Hiz Limitleri Bir Miktar Arttırılabilir

2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu İzleme ve Yürütme Kurulu ile Trafik Güvenliği İhtisas Grupları Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önemli açıklamada bulundu.

AA'daki habere göre yol ve araç kalitesinin artması nedeni ile hız limitlerinin esnetilebileceğini belirten Bakan Soylu, "Trafik kazalarının en önemli nedeni sürat ama eski Türkiye değil. Yol standardımız, kalitemiz konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız da Karayollarımız da çok yetkin. Bizim sürat yönetimimiz 120, ona bir yüzde 10'luk tolerans var, 132 kilometre" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, "Otomobiller için 20 kilometreye kadar artırma yetkimiz var. Bu konuda hem yollara hem de standartlara göre Karayolları ile trafik bir çalışma yapıyorlar" şeklinde konuştu ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Bir miktar artırma konusunda, yeni kara yollarından başlamak suretiyle bir adım atılması üzerine bir çalışma gerçekleştirilmektedir. Elbette ortalama hız da kendi açısından önemli bir anlayış oluşturmaktadır."

Yeni bir sistem daha geliştirdiklerini belirten Bakan Soylu, plaka tanıma sistemine yerli ve milli bir yazılım daha eklediklerini, bu yazılım sayesinde hız koridorunun takibini yaptıklarını ifade etti. Bakan Soylu, ülkemizde trafik kazası ve sonrası ölümlerin 2015'te 7.530 olduğunu, 2020'de ise bu miktarın 4 bin 866'ya gerilediğini söyledi.

Ortalama hız tespit sisteminin kurulu olduğu otoyollarda 2020 yılında toplam kazada yüzde 25, can kayıplarında ise yüzde 33 oranında azalma sağlandığını bildirdi. Yapılan açıklamada ayrıca maket trafik araçlarının bulunduğu yerlerde kaza oranlarının yüzde 30 oranında azaldığı da belirtildi.

Acil çağrı merkezlerinin tek çatı altında toplanması ile ilgil uzun bir süredir çalışma yapıldığını söyleyen Bakan Soylu, "Bu proje nihayete ermiş durumdadır. Haziran sonu itibarıyla bir tek ilimiz kalıyor, zannediyorum o da temmuzun ilk haftasına yetişir. Tüm Türkiye'de tek çağrıya geçmiş olacağız" sözlerini kullandı.