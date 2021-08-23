ÖTV Kararı Sonrası Sıfır Otomobil Bulmak İmkansız Hale Geldi

ÖTV kararı sıfır otomobil pazarında önemli bir satış artışına yol açtı. Çip krizi nedeniyle yavaşlayan araç üretiminin üzerine talep artında sıfır araç bulmak bir hayli zorlaştı. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, toplu otomobil satışının mümkün olmadığını söylüyor.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta motorlu taşıtlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) güncellemeye gidilmişti. Bu güncelleme hem sektör hem de tüketici cephesinde heyecan yaratmış durumda. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, yeni ÖTV kararını ve etkilerini ele aldı.

ÖTV kararı sıfır otomobil stoklarını tüketti

Özel Tüketim Vergisi için yapılan düzenleme, yüzde 50 ÖTV diliminden yüzde 80 ÖTV dilimine geçişte matrah sınırını 130 bin TL'den 150 bin TL'ye çıkartmış oldu.

"Araç bulmakta zaten son 3 aydır çip krizi nedeniyle sıkıntı vardı. Talep artınca, araç bulmak daha büyük bir sorun haline geldi" ifadelerini kullanan Yönetim Kurulu Başkanı Mersin, yeni ÖTV indirimlerin 300 bin TL bandında satılan araçlara 50 bin TL'lik indirime yol açtığını söyledi.

ÖTV düzenlemesi öncesinde 230 bin TL'nin üstündeki araçlar yüzde 80 ÖTV'ye göre hesaplanırken, yapılan güncelleme sonrasında bu sınır 265 bin TL'ye çıktı.

Perakende satışın öncelikli olduğunu ifade eden Başkan Mersin, bayilerin toplu satış yapamayacağını da açıkladı: "Perakende satış bizim için daha önemlidir. Çünkü, filo ve toplu satışlarda kâr marjı daha düşüktür. Ayrıca, perakende satışlarda servis dönüşleri de daha çok sayıda olur. Dolayısı ile, bayilerin galeri özelinde toplu satış yapma şansı yok."

ÖTV karaıyla birlikte otomobil pazarının yüzde 10'a varan büyüme kaydetme potansiyeline sahip olduğunu aktaran Mersin, "Şuan için 850 bin adetlik pazar tahminimizi koruyoruz. Ümit ediyoruz ki, üreticiler ve distribütörler araç tedariki konusunda aksiyon alırlar. Önümüzdeki aylarda, araç bulma sorunun çözüleceğini umuyoruz" diye konuştu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısının kararına göre, 1600 cm3 motor hacmine sahip ve yüzde 45 ÖTV dilimine dahil olan, ÖTV matrahı 85 bin TL olan araçlarda matraha esas sınır 92 bin TL'ye çıkarıldı. 85 bin TL ile 130 bin TL olanlarda ise 92 bin TL ila 150 bin TL'ye yükseltildi.