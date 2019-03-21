ÖTV ve KDV İndirimleri Devam Edecek!

Geçtiğimiz yılın sonlarından itibaren uygulanmaya başlanan ÖTV (özel tüketim vergisi) ve KDV (katma değer vergisi) indirimleri, artan kurlar sonrası durgunlaşan ekonomiyi canlandırmayı amaçlıyordu. Söz konusu indirimler sayesinde vatandaşların düşen alım gücü de bir nebze olsun yükselmiş ve indirimler memnuniyetle karşılanmıştı.

Otomobil, beyaz eşya, konut ve mobilya alımlarında uygulanan ÖTV ve KDV indirimlerinin 31 Mart’ta sona ermesi öngörülüyordu. Neyse ki vatandaşları sevindirecek haber Cumhurbaşkanı kararıyla geldi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, beyaz eşya, otomobil ve ticari araçta ÖTV indirimlerine Haziran ayı sonuna kadar devam edilecek. Konut ve mobilyada uygulanan KDV indirimi ise yıl sonuna kadar uzatıldı. Ayrıca tapu harçlarının %4’ten %3’e indirilmesi şeklinde yapılan indirim de yıl sonuna kadar devam edecek.

Geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden söz konusu ÖTV ve KDV indirimlerini hatırlatacak olursak; vergisiz fiyatı 70 bin TL’yi geçmeyen otomobillerde ÖTV oranı %45’ten %30’a, yine vergisiz fiyatı 70 bin TL ile 120 bin TL arasında olan otomobillerde ise ÖTV oranı %50’den %35’e indirilmişti. Ancak bu indirimler motor hacmi 1.600 cc’nin üzerindeki otomobiller için geçerli olmadı ve bu araçlar için ÖTV oranı %60 olarak kaldı. Ayrıca ticari araçlardaki KDV oranı da %18’den %1’e düşürülmüştü. Beyaz eşyada ÖTV sıfırlanırken, konut ve mobilyada KDV oranı %18’den %8’e indirilmişti.