Oumuamua'nın Uzay Gemisi Olmadığı Ortaya Çıktı

2017 yılında NASA, Samanyolu’nda uçan yabancı bir nesne tespit etmişti. Sigaraya benzeyen şekliyle dikkat çeken gök cisminin ne olduğu uzun zaman boyunca tartışma konusu olmuştu. Yetkililer, Oumuamua adı verilen cismin milyonlarca yıldır bir yıldız sistemine bağlanmadan hareket ettiğini açıklamıştı.

Cisimle ilgili ilk düşünceler asteroit ya da göktaşı olduğu yönündeydi ve çoğu görüş bu ikisi arasında gidip geliyordu. Cisimle ilgili haberler ilk çıktığında herkes tarafından daha farklı fikirler de ortaya atılmıştı. Hatta bazı araştırmacılar bunun bir tür uzay gemisi, uydu ya da bir cismin kalıntısı olduğunu iddia etmişlerdi.

Ancak bilim dünyasının yaptığı araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre cisimde herhangi bir uzaylı izine rastlanmadı. Cisim güneş sisteminden çıkarken hız kazandığı için bir asteroite göre olağan dışı bir davranış göstermiş ve bu nedenle asteroit olmayabileceği düşünülmüştü. Konuyla ilgili olarak en son açıklamalar ise Maryland Üniversitesi’nde bir araştırmacıdan geldi:

“Güneş sistemimizde daha önce Oumuamua gibi bir şeye rastlamamıştık. Bu nesne garip olduğu kadar ne olduğunu açıklaması da zor. Cismin bir uzay gemisi olabileceği fikri eğlenceli olsa da yaptığımız analizlere göre burada söz konusu olan durum pek çok doğa olayına bağlı şekilde açıklanabilir.”

Oumuamua'nın henüz tam olarak ne olduğu konusunda bir fikir birliğine ulaşılamasa da şimdilik bir uzay gemisi olduğuna dair seçenekler elenmiş durumda gibi görünüyor.