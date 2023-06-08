Oura, Sağlık Yolculuğunuzu Paylaşmak İçin "Çevreler" Özelliğini Kullanıma Sunuyor

Oura, Perşembe günü yaptığı açıklamada kullanıcıların kişisel sağlık yolculuklarını arkadaşları ve aileleriyle paylaşmalarına olanak tanıyan "Çevreler" adlı yeni bir sosyal özellik başlattığını söyledi.

Yeni katılım deneyimi, Oura kullanıcılarının günlük puanlarını topluluklarıyla paylaşmalarına, tepkiler göndermelerine ve birbirlerini kontrol etmelerine olanak tanır.

Oura yüzük; kalp atış hızı, sıcaklık, kan oksijeni ve daha fazlasını içeren biyometrik verileri izliyor. Her gün, bu sağlık ölçümleri üç puanda özetlenir: hazırlık, uyku ve aktivite.

Çevreler özelliği ile kullanıcılar artık puanlarını destek çevreleriyle paylaşma seçeneğine sahip olacak. Oura, bunun kullanıcıların kendi sağlıkları hakkında anlamlı konuşmalar yapmalarını ve çevrelerindekilere destek olmayı sağladığını söylüyor.

Başlangıçta, kullanıcılar en fazla on çevrenin parçası olabilecek ve paylaşmak istedikleri günlük puanları seçme seçeneğine sahip olacak. Her daire 10 üyeye sahip olabilir. Puanlarınızı günlük mü yoksa haftalık mı paylaşacağınızı özelleştirme seçeneği de mevcut.

Oura'nın Geliştirdiği Uygulama Sayesinde Sağlık Değerleri Dijitalde Paylaşılabilecek

Kullanıcılar, önceden ayarlanmış bir özel emoji grubuyla uygulama içinde diğer kullanıcıların verilerine tepki verme olanağına sahip olacak. Örneğin, harika bir uyku skoru için bir arkadaşınızı bir taç emojisiyle alkışlayabilirsiniz. Bu emojiler 24 saat boyunca gösterilecek.

İzolasyon temel olarak zihinsel, fiziksel ve toplumsal sağlığımızı etkiliyor, bu nedenle ABD'li baş cerrah yakın zamanda kronik yalnızlığın bir halk sağlığı krizi olduğunu, bilişsel gerileme riskini %50, kardiyovasküler hastalıkları %29 ve inme insidansını % 32 oranında artırdığını bildirdi.

Oura CEO'su Tom Hale yaptığı açıklamada Oura'daki misyonlarının, sağlığa şefkatli bir yaklaşım benimseyerek her zaman üyelerin yaşamlarını iyileştirmek olduğunu ve bu yeni özellik, üyelerin sadece bedenleriyle değil, arkadaşlarıyla ve aileleriyle de bağlantı kurmasını sağlayan kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmanın bir sonraki adımları olduğunu belirtti.

Yeni sosyal özellik, Oura'nın şu anda hem iOS hem de Android kullanıcıları için Beta sürümünden çıkan yeni Yeni Uyku Aşaması Algoritması ile birlikte kullanıma sunuluyor.

Şirket, yeni algoritmanın "bir tüketici giyilebilir cihazında bulunan en doğru uyku evreleme algoritmaları arasında" olduğunu söylüyor. Algoritma, 4 aşamalı uyku sınıflandırması (uyanık, hafif, derin ve hızlı göz hareketi (REM) uykusu) için polisomnografi (PSG) ile %79 uyum sağladı ve bugüne kadarki en büyük uyku veri kümelerinden biri kullanılarak geliştirildi.