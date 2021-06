Outer Wilds Resmi Türkçe Dil Desteği Kazanacak

Outer Wilds resmi Türkçe dil desteği kazanıyor. Henüz net tarih açıklanmış değil, ama geliştirici stüdyonun çalışmalara başladığı müjdelendi. Artık oyunu oynarken her şeyi anlayabilmeniz mümkün olacak.

Mobious Digital tarafından geliştirilmiş olan Outer Wilds, Annapurna Interactive yayıncılığında 2019 yılında PC (Epic Games Store) PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Geçtiğimiz yılın Haziran ayında Steam için yayınlanmıştı. Bu yıl içerisinde Switch olacak.

İsimsiz bir karakteri yönettiğimiz oyunun senaryosu yirmi iki dakikalık döngüler arasında sıkışmış olan bir güneş sisteminde geçiyor. Her bir döngü ise güneşin patlaması ile sona eriyor. Oyuncu olarak size düşen ise, bu yirmi iki dakikalık döngüler boyunca araştırma yapmak olacak. Her araştırmanızda senaryonun sonrası için işinize yarayacak hayati bilgiler edinmenin yanı sıra, bazı mekanlar ve olaylar döngünün gidişatına göre değişebilecek.

Türkçe dil desteği ile çıkmamış olan Outer Wilds için sonradan Türkçe yama hazırlanmıştı. Ne var ki yapılan çeviriler resmi değildi. Geliştirici stüdyo da yakın bir zaman önce Twitter üzerinden müjdeli bir paylaşımda bulunarak, oyunun resmi dil desteğine kavuşacağını duyurdu. Türkçe dil desteği sadece ana ve ara menü ve altyazılara ek olarak, etrafı gezerken gördüğümüz görselleri de kapsayacak. Haliyle ekran gördüğümüz her şeyi anlayabilmemiz mümkün olacak. Zaten Mobious Digital de paylaşımına iliştirdiği ekran görüntüsü ile ufak bir örnek sunmayı ihmal etmemiş.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Outer Wilds, PC platformunun yanı sıra PlayStation ve Xbox One konsollarında da bulunuyor. Ancak bahsi geçen Türkçe dil desteğinin bütün platformları kapsayıp kapsamayacağına dair bir açıklamada bulunulmamış. Bu nedenle, daha detaylı bilgi sahibi olabilmek için birazcık beklememiz gerekecek.

We're going to be adding support for turkish localization in the future! A quick peek of what's to come... pic.twitter.com/NHAPKKqDfm