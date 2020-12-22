Outlast 2 Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!

2017'de çıkacak korku oyunları arasında belki de en heyecanla beklenen oyun olan Outlast 2 geçtiğimiz günlerde PlayStation 4'te demo sürümüyle karşımıza çıkmıştı. Oyunun geliştiricisi Rad Barrels aradan çok geçmden Outlast 2 demo sürümünü bilgisayarlar için de yayınladı.

Oyuncular Outlast 2 demosunu Steam üzerinden indirerek oyunun belli bir bölümünü oynayabiliyorlar ve oyun hakkında fikir sahibi olabiliyorlar. Peki bu oyunu oynamak için nasıl bir bilgisayara sahip olmamız gerekiyor? İşte Red Barrels, Steam üzerinde yayınlanan Outlast 2 sistem gereksinimleri ile bu sorunun cevabını vermekte. Red Barrels yayınladığı sistem gereksinimlerinde sadece oyunu çalıştırabilmemiz için gerekli olan minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimlerini listeliyor.

Outlast 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i3

Intel Core i3 Grafik İşlemci: Nvidia GeForce GTX 260 / ATI Radeon HD 4000

Nvidia GeForce GTX 260 / ATI Radeon HD 4000 Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama: 10 GB

10 GB İşletim Sistemi: Windows 7

Outlast 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5 / Phenom II X4 B50

Intel Core i5 / Phenom II X4 B50 Grafik İşlemci: Nvidia GeForce GTX 460 / ATI Radeon HD 6850

Nvidia GeForce GTX 460 / ATI Radeon HD 6850 Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Depolama: 10 GB

10 GB İşletim Sistemi: Windows 10

Red Barrels yayınladığı bu minimum sistem gereksinimlerinin Outlast 2'nin demo sürümüne özel olduğu notunu da düşüyor. Oyunun tam sürümünün minimum sistem gereksinimlerinin güncelleneceği belirtilmekte. Muhtemelen Outlast 2 minimum sistem gereksinimlerinde büyük değişiklik olmayacaktır.

Outlast 2'yi oynayabilmek için 64 bit bir işletim sistemine sahip olmamız gerekecek. Yani 32 Bit işletim sistemlerinde Outlast 2 çalışmayacak. Oyunun eski nesil ekran kartları ve 4 GB RAM ile çalışabilmesi ise güzel bir nokta. Yeni oyunlarda minimum 8 GB RAM ve yeni nesil ekran kartları gibi gereksinimlerle karşılaşmaktaydık.