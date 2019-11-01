Outlast 3 Yakın Bir Zamanda Duyurulacak

Hepimizin korkulu rüyası olan Outlast serisi geri dönüyormuş gibi görünüyor. Geliştirici stüdyo, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşım ile oyuncuları şimdiden sevince boğdu.

Serinin ilk oyunu 2013 yılında satışa sunulmuş ve kısa sürede bir fenomen haline gelmişti. Red Barrels tarafından geliştirilen ilk oyun, Mount Massive Asylum isimli psikiyatri hastanesi ile ilgili araştırma yapan Miles Upshur isimli serbest araştırmacı gazetecinin başından geçenleri anlatıyordu. Orijinal oyun ile paralel giden genişletme paketi Outlast: Whistleblower, 2014 yılında ve Outlast II ise 2017 yılı içerisinde satışa sunulmuştu.

İkinci oyunun çıkışından birkaç ay sonra da Outlast Facebook hesabı üzerinden bir açıklama yapmış olan Red Barrels, Outlast evreninde geçen farklı bir oyunun yanı sıra bir noktada Outlast 3 oyununu da geliştireceklerini müjdelemişti. Ancak bu zamana kadar herhangi bir ses seda çıkmamıştı. Beklenen gün ise yakınmış gibi görünüyor.

Red Barrels sosya medya hesapları üzerinden heyecan verici bir paylaşım yaptı. 'Announcement coming soon.', yani 'Duyuru yakında geliyor.' yorumuyla yapılan paylaşıma bir de resim iliştirilmiş. Kullanılan renk paletine ve sunumuna baktığımızda büyük ihtimalle yeni bir Outlast oyunu duyurulacakmış gibi görünüyor. Bu muhtemelen Outlast 3 olabilir. Resme tam ekran baktığınızda ise 'Where freedom ends.' yani 'Özgürlüğün bittiği yerde.' sözleriyle karşılaşıyoruz.

Şu an için ek bir açıklama yapılmış değil ama fazla beklemeyeceğimizi tahmin ediyoruz. Gelişmeler için takipte olacağız.