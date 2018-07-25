Outlook İçin Gece Modu Yayında

Microsoft'un e-posta servisi Outlook için uzun zamandır gece modu üzerinde çalıştığını biliyorduk. ABD'li yazılım devi en sonunda yeni özelliği tüm kullanıcılar için kullanıma sundu. Gece modunun Outlook tasarımına yepyeni bir hava kattığını belirtmek gerek.

Outlook.com için gece modu, Microsoft'un web postası hizmeti için en çok talep edilen özelliklerden biriydi. Daha önceden Cadılar Bayramı için geçici bir gece modu sunan ve bayramın hemen ardından bu özelliğini kaldıran Outlook, bu seferki yeni özelliği hem kalıcı hem de daha başarılı şekilde getirmiş.

400 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet eden Outlook'un gece modunun tam siyah renkte bir tasarıma sahip olmadığı gözlerden kaçmıyor. Outlook.com'un mavi ve koyu gri renklerini baz alarak yeni özelliği geliştiren Microsoft, gece modunun gecikme sebebini ise şu şekilde dile getirmişti:

“Gecikmenin önemli nedeni, lider bir e-posta istemcisi için en iyi Gece Modunu sunmaktaki ısrarımızdır. Yeni özelliği duyurduğumuzda bize hak vereceksiniz."

Yaklaşık 20 gün önce yapılan bu açıklamaların ardından Outlook'a gelen gece modu gerçekten de dikkat çekiyor. Outlook kullanıcılarının ilk yorumlarına göre beğenilen gece modunu kullanmak için sağ üsteki ayarlar bölümüne gidin ve Dark Modu aktif hale getirin.