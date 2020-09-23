Outlook Uygulamasına Yeni Özellikler Geliyor

Microsoft, popüler e-posta uygulaması Outlook'un Android ve iOS sürümleri için yeni özellikler duyurdu. Outlook yeni özellikler ile beraber kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak. Böylece Outlook uygulaması daha işlevsel hale gelecek. Peki, dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan Outlook uygulamasına yeni özellikler ne zaman eklenecek? Outlook'un yeni özellikleri ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

Outlook Uygulamasına Yeni Özellikler Ne Zaman Gelecek?

Microsoft tarafından duyurulan özellikler arasında Cortana özelliğinin iyileştirilmesi yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Microsoft Teams için Cortana'yı ekleyen Microsoft, Cortana isimli dijital asistanı şimdi de Outlook'un Android ve iOS uygulamalarına ekleyeceğini duyurdu. Yeni güncelleme ile birlikte Outlook uygulamasında e-posta oluşturmak, toplantı planlamak gibi birçok işlem Cortana üzerinden yapılabilecek. Özelliğin ekim ayının başlarında Outlook'ta kullanıma sunulacağı belirtildi.

Microsoft, Outlook uygulamasına QR kodu sistemi de eklenecek. Kullanıcılar, uygulama üzerinden bilgisayarda yer alan QR kodunu taratarak oturum açabilecek. Böylece oturum açmak için hesap bilgilerinizi girmenize gerek kalmayacak. Outlook, yeni eklenecek özellik sayesinde gelen e-postayı yanıtlarken öneriler sunacak. Bu sayede e-postaları yanıtlamak hızlı ve pratik bir hale gelecek.

Outlook uygulamasına gelecek özellikler arasında bildirim kişiselleştirmesi yer alıyor. Bu özellik sayesinde Outlook Android uygulamasında bildirimler kişiselleştirilebilecek. Kullanıcılar e-posta bildirimi aldığında e-postayı hızlı bir şekilde yanıtlayabilecek, silebilecek veya arşivleyebilecek. Outlook'un iPad uygulamasına ise sürükle ve bırak desteği geliyor. iPad kullanıcıları, yeni özellik sayesinde görseller gibi ögeleri Outlook'a sürükleyip bırakmak için aynı anda iki uygulamayı açabilecekler. Outlook uygulamasına gelecek diğer özellikler arasında hava durumu, e-postalar için emoji tepkileri gibi özellikler de yer alıyor. Microsoft tarafından duyurulan yeni özelliklerin çok yakında kullanıma sunulması bekleniyor.