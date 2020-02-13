Outriders Bu Yılın Son Çeyreğine Ertelendi

People Can Fly'ın 2017 yılında Square Enix ile yaptığı anlaşma sonrasında 2018 yılında açtığı iki yeni stüdyo ile yeni bir AAA oyun üzerinde çalışmaya başladığını öğrenmiştik. Bu oyun, E3 2019 fuarında Outriders olarak duyurulmuştu. Yakın bir zaman önce yayınlanan yeni fragman ile Outriders oyununun ertelendiği duyuruldu.

Bizi harabeye dönmüş olan Enoch gezegenine götürecek olan Outriders, üç ana karakter ile bilim-kurgu türünde etkileyici bir hikaye sunacak. İster tek başınıza, isterseniz de üç kişiye kadar kooperatif desteği sayesinde arkadaşlarınızla oynayabileceksiniz.

Yayınlanan yeni fragmanda, yoğun tempolu aksiyon sahneleri eşliğinde ana karakterler, becerileri, çatışmaya gireceğiniz düşmanlar ve çatışmalar sırasında kullanacağınız silahlar görülüyor.

Outriders oyununun esasen bu Yaz mevsiminde çıkması bekleniyordu ama son çeyreğe ertelendiği duyuruldu. Ne var ki artık nesil geçişine denk gelen bir diğer oyun olacak. Öyle ki PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X için satışa sunulacak. Eğer isterseniz şu anda Steam üzerinden ön-sipariş ile satın alabilirsiniz. Deluxe sürümü %18 indirim ile 290.28 TL gibi bir fiyata satılıyor.

Yeni yayınlanan fragmana geçmeden önce, bugün TSİ 23:00 sıralarında düzenlenecek olan canlı yayın ile Outriders oyununun oynanış gösteriminin yapılacağını söyleyeyim. Dilerseniz, bu canlı yayını Twitch üzerinden izleyebileceksiniz.