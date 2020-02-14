Outriders için Yeni Detaylar, Fragmanlar ve Oynanış Videoları Paylaşıldı

Dün gece Square Enix ve People Can Fly, geliştirilme aşamasındaki oyunları Outriders için oynanış detaylarının paylaşıldığı bir canlı yayın gerçekleştirdiler. Bu sayede, yılın sonlarına doğru PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X için satışa sunulacak oyunu daha yakından tanıma fırsatımız oldu.

Outriders aslında aşina olduğumuz türden bir hikaye sunacak denebilir. Harabeye dönmüş olan dünyada hayatta kalmayı başaranlar ile yeni bir başlangıç için farklı bir gezegende, Enoch gezegeninde yeni bir başlangıca karar veriliyor. Outriders adı verilen birimlerin gönderilmesi planlanmış olsa da hayatta kalanlar ile gezegene inme emri veriliyor. The Anomaly adı verilen gizemli ve tanımlanamayan bir enerji fırtınası kopmasıyla da büyük bir felaket yaşanıyor.

Hayatta kalanların bir kısmı öldüğü gibi eldeki teknoloji de kullanılamaz hale geliyor. Oluşan kargaşada yaralanan Outrider birimi hayatta kalabilmesi için kriyojenik uykuya yatırılıyor. Otuz yıl sonra ise cehennemden farksız bir Enoch gezegenine gözlerini açan karakterimiz, silahlarının yanı sıra kazandığı gizemli yeni güçler ile nelerin olup bittiğini öğrenmeye çalışıyor.

Outriders oyununun haritası üzerinde her birinin ayrı merkezi olan birden fazla bölge olacak. Bu merkezlerde de araştırma görevleri, gizler, yan görevler ve çok daha fazlası yer alacak. Ancak işe girişmeden önce alevli silahlar kullanan Pyromancer, seri ve zamanı kontrol edebilen Trickster ve güçlü saldırılar yapabilen Devastator olmak üzere üç sınıftan birini seçmeniz gerekecek. Her bir sınıfın dayanıklı ve güçlü olduğu yanları olduğu gibi farklı iyileşme şekilleri olacak.

Outriders oyununun oynanışı hızlı tempolu ve yoğun olacak. Eğer üçüncü kişi bakış açısından oynanan oyunlara aşinaysanız, pek fazla zorluk çekmeden kontrollere hemen alışacağınız söyleniyor. Oynanışta da olabildiğince özgürlük sunulacakmış. Siper alabilecek ve kafamızı çıkartıp ateş edebilecekmişiz. Düşmanlar ise zorlayıcı olacaklarmış. Mesela grup halinde saldıracak, dikkatimizi dağıtacak taktik yapabilecek ve el bombası atarak bizi saklandığımız siperden kaçmak zorunda bırakacaklarmış.

Öte yandan, her bir karakterin birden fazla becerisi olacakmış. Bu beceriler en az silahlar kadar önemli ve savaş stratejimizin kalbinde yer alacakmış. Bir beceriyi diğer beceriler ve diğer sınıfların karakterleri ile birleştirerek daha esnek hale getirebilecekmişiz. Mesela Trickster kapsama alanına giren düşmanları yavaşlatan bir hava kabarcığı oluşturduktan sonra Pyromancer alev duvarı ile tamamını ortadan kaldırabilecek.

Outriders oyununda rol yapma ögeleri de bulunacak. Karakterinize seviye atlatacak ve yetenek setinizi özelleştirebileceksiniz. Her bir seviye atlayışınızda da sınıf puanı alacaksınız. Aldığınız bu sınıf puanı, karakterinizin istatistiğini güçlendireceğiniz, belirli yetenekleri geliştireceğiniz veya ateşli silahlar ile daha etkili olabileceğiniz şekilde modifiye etmenize yardımcı olacak. Bu sayede farklı karakterler aynı hissiyatı yaşatmayacak.

Senaryo boyunca karşınıza çıkacak olan sandıklarda yeni silahlar ve yeni teçhizatlar bulabileceksiniz. Yağmalama yaparak silahlarınızı ve zırhınızı geliştirebileceksiniz. Bunların yanı sıra yapay zeka karakterleri ile etkileşime girerek oyunun geçtiği dünya hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilecek ve araştırma görevleri alabileceksiniz.

Outriders için yayınlanan fragmanlara ve oynanış videolarına aşağıdan bakabilirsiniz.