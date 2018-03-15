Overlokçu Çıkan Çiftlik Bank'ın CEO'suna Karısından Darbe!

500 milyon liralık büyük soygunun arkasındaki isim, 27 yaşındaki Mehmet Aydın 'overlokçu' çıktı!

Saadet Zinciri yapılanması Çiftlik Bank'ın CEO'sunun, yüzbinlerce kişiyi dolandırıp Uruguay'a kaçan Aydın'ın İmam Hatip mezunu bir overlokçu olduğu ortaya çıktı. Sözcü'nün ortaya çıkardığı İş-Kur belgelerine göre meslek bilgilerinde overlokçu görünen Aydın'ın asıl işi dikiş makinesi operatörlüğü.

Eşi Teslim Oldu

Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Soysal, boşandılar iddialarını reddetti ve teslim oldu. Eşinin Uruguay'a kaçarak inşaat işine girdiğini söyleyen Soysal'ın avukatı, Aydın'ın eşinin hesabına aktarılan paralar hakkında da açıklamada bulundu. Bu iddiaların doğru olduğunu 1.7 milyon liranın bir villa alımı için aktarıldığını ancak paranın üzerinde tedbir olduğunu ve kimsenin parayı çekemeyeceğini söyledi.

Soysal'ın anlaşmalı boşanma ve aylık 5 bin liralık nafaka talebi olduğunu söyleyen avukat, Aydın'ın Türkiye'ye gelmeye korktuğunu, bu sebeple çekişmeli boşanma dilekçelerini bugün verdiklerini söyledi. Aydın'ın Uruguay vatandaşlığı alarak burada kaçırdığı paralarla inşaat işine girdiğini belirten avukat, müvekkilinin hakkındaki suçlamalarla ilgili, "Ben zaten onunla iş birliği içinde olsaydım şu anda onunla birlikte kaçmış olurdum. Ayrılma sebebim Çiftlik Bank ile ilgili aklımda soru işaretleri vardı, bu kadar paranın dönüyor olması beni korkuttu." açıklamalarında bulundu.