Overwatch 2 Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Overwatch'ın yeni oyunu Overwatch: Chapter 2'nin tanıtım tarihi belli oldu. Overwatch'un yeni versiyonu 1-2 Kasım 2019'da düzenleneck olan Blizzcon Fuarı'nda tanıtılacak.

Blizzard Entertainment tarafından 2016 yılında yayınlanan Overwatch, o günden bu güne çok yol katetti. Hem gelişen hem de ilgi çeken oyunun yeni versiyonu hazırlandı bile. Oyunun yeni versiyonu geliştiricisinin her yıl düzenlediği Blizzcon Fuarı'nda tanıtılacak. Fuar 1-2 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleşecek.

Oyunun yeni versiyonunun adı bazı yerlerde Overwatch 2, bazı yerlerde ise Overwatch: Chapter 2 olarak geçiyor. Oyunun net ismi tabiki fuardaki tanıtımda belli olacak. Ama bu tanıtımdan önce elimizde olan başka veriler de var. Öncelikle yeni oyunun içerisinde yeni oyun modları, yeni kahramanlar, yeni haritalar ve PvE özellikleri bulunacak. PvE moduna özel olarak gelecek kahraman yetenekleri ve oyun iç ekipmanlar oyuna yeni bir hava katacak. Aynı zamanda PvE modunda yer alan görevlerden birisi de dört oyuncu ile hikaye tabanlı Rio de Janerio'da geçen bir seri.

Tabi burada bahsettiğimiz özellikler sadece küçük bir kısım. Çünkü yepyeni bir oyundan bahsediyoruz. Birçok yenilik oyunun içerisinde bulunacaktır. Oyunun logosundaki değişiklik ise dikkatinizi çekmiştir. Daha önceki logonun sağ tarafına yay şeklinde oval bir çizgi eklenmiş. Ve kenarında "2" yazısı bulunuyor.