Overwatch 2'ye Eklenen Yeni Özellik Açıklandı!

Son dönemde dava satın işlemleri ile gündeme gelen Blizzard Entertainment, oyun alanındaki projelerinide ihmal etmiyor. Blizzard, oyunseverlerin merakla beklediği Overwatch serisinin ikinci oyununu 10 Ağustos’ta piyasaya süreceğini açıkladı. Türkçe dil desteğininde yer alacağı oyun ücretsiz olarak kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Blizzard Entertainment, Overwatch İçin Tarih Verdi

Rekabetçi FPS oyunlarının başında gelen oyun, 2016 yılında 'Yılın Oyunu' ödülünü kazanmıştı. Overwatch 2 ilk oyunundan farklı olarak birçok farklı oyun modu içerecek. Kahraman portföyünü de zenginleştirdiğini açıklayan Blizzard Entertainment, yeni özellikleriyle bambaşka bir oyun zevki yaşatacak.

Açıklanana kadar herhangi bir oyun kaynağında yer almayan Türkçe dil desteği oyunseverleri şaşırttı. Blizzard dah önce Diablo 4'te Türkçe dil desteğine kullanmıştı. Gidişat bu eklentinin diğer oyunlarda da kullanılacağını gösteriyor.

Sizce Overwatch 2 oyunu beklentileri karşılayabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.