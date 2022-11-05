Overwatch 2 Yeni Tank Kahramanı Ramattra'yı Tanıttı

Overwatch ekibi, 6 Aralık'ta Sezon 2'nin başında oyuna eklenecek olan Ramattra adında yepyeni bir tank kahramanı ortaya çıkardı.

Ramattra, Zenyatta ve Omnic halkıyla ilişkisini ve genel hedeflerini detaylandıran kısa bir hikâye videosunda ortaya çıktı. Maalesef herhangi bir oynanış videosu henüz yok ancak Blizzard'dan iki geliştirici, karakterin nasıl bir oynanış stiline sahip olacağı hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Onlara göre Ramattra, oyuncuların alabileceği iki farklı forma sahip olacak. Bunlar Omnic formu ve Nemesis formu.

Ramattra Sinematik Hikâyesi

Omnic formunda, oyuncuların Ramattra'ya karşı takımını korumak için bir bariyer kullanarak biraz daha defansif olmaları gerekecek ancak saldırıya geçmeniz gerekiyorsa Ramattra düşman hatlarını güçlü yumruklarla delmek için Nemesis formuna dönüşebilir. Oyun açısından Ramattra hakkında öğrendiğimiz tek şey bu ancak karakter hakkında daha fazla fikir edinmek için yukarıdaki sinematik hikâyeyi izleyebilirsiniz.

Sezon 2 geldiğinde başka neler sunulabileceğine gelince birçok oyuncu Blizzard'daki çalışmalarda bir sualtı haritasının olabileceğini düşünüyor. Hem Midtown hem de Esperança haritalarında, Overwatch 2'de bu isime sahip bir harita olmamasına rağmen hedef panolarında Atlantic Arcology adlı bir konum yer alıyor.

Adının bir şekilde suya imada bulunduğunu düşünen oyuncular, bunun ilk Overwatch'ın lansmanı sırasında konsept çizimi yayınlanan bir sualtı haritası olabileceğini düşünüyorlar. Bu haritaya Galapagos deniyordu ancak konsept sanatının Overwatch 2 için yeni bir haritada elden geçirilmiş olması mümkün.