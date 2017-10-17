Overwatch 35 Milyon Oyuncuyu Gördü

24 Mayıs 2016 tarihinde piyasaya sürülmesiyle birlikte tam bir fenomene dönüşmeyi başaran Blizzard’ın son oyunu Overwatch’a dair yayınlanan yeni istatistikler dudak uçuklattı. Ortaya çıkan verilere göre oyunun halihazırda 35 milyon oyuncusu var.

Ünlü oyun geliştirme şirketi Blizzard, yıllar önce yaptığı açıklamayla Project Titan ismini verdikleri yeni bir MMO oyunu üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Uzun süren geliştirme sürecinin ardından MMO projesinden vazgeçen Blizzard, Project Titan’da yaptığı tasarımlara ve buna benzer şeylere küçük dokunuşlar yaparak, Overwatch ismini verdiği yepyeni bir oyunla karşımıza çıkmıştı.

Sanki on yıllardır hayatımızdaymış gibi gelse de çıkışının üzerinden bir buçuk yıl kadar geçen Overwatch için işlerin çok iyi gittiği bir kez daha görüldü. Nisan 2017’de yapılan bir başka açıklamada Overwatch’un 30 milyon oyuncuya sahip olduğu kaydedilmişti. Yeni verilere göre 35 milyon oyuncuya ulaşan oyun, yaklaşık altı ayda beş milyonluk kitle daha kazanarak küçük bir rekor kırdı.

WarCraft, StarCraft ya da Diablo gibi kendine has bir hayran kitlesi ya da oyuncu topluluğu olmayan bir yapımı 35 milyon gibi devasa bir rakama ulaştırması Blizzard’ın başarısını perçinlerken, ne kadar güçlü olduğu bir kez daha göstermiş oldu.