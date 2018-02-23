Overwatch'a Emre Sarıoğlu İsimli Bir Karakter Eklenebilir

Son zamanların en çok tercih edilen oyunlarının başında gelen Overwatch’un bir sonraki karakterinin Emre Sarıoğlu adında bir Türk olacağına dair iddialar, bugün yapılan bir paylaşımla iyice güçlendi.

Overwatch’a dair haberler paylaşan internet siteleri uzun zamandır oyuna Türkiye’den bir karakterin eklenebileceğine dair haberler yapıyorlardı. Şu ana kadar konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, bugün Overwatch’un resmi Twitter adresi üzerinden paylaşılan Operation White Dome’un hikâyesinin küçük bir özeti, her şeyi değiştirdi.

Paylaşılan görselde Overwatch karakterlerinin katıldığı ve İstanbul’daki kenar mahallelerde geçen Operation White Dome’a dair detaylar yer alıyordu. Ana Amari ve ekibinin Omnic’leri yok etmek için yaptıkları kahramanlıkları anlatan hikaye özetinde, Ana Amari’ye Reinhardt ve Torbjorn gibi karakterlerin yanı sıra Uzman Asker Emre Sarıoğlu’nun da eşlik ettiği bilgisine yer verildi.

Görselin Twitter üzerinden yayınlanmasının ardından, yeni karaktere dair tartışmalar başlarken, Overwatch’un 27. Karakterinin Emre Sarıoğlu olabileceği söylenenler arasında girdi. Birçok YouTube kanalı Emre Sarıoğlu karakterine dair buldukları diğer detayları merak edenlerle paylaşmaya başlarken, Blizzard’dan konuya dair henüz bir açıklama gelmedi.