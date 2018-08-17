Overwatch Bir Kez Daha Ücretsiz Oluyor, Hemen İndirin!

Blizzard'ın en popüler oyunlarından Overwatch son zamanlarda yaptığı kampanyalarla dikkat çekiyorken oyunun bir kez daha kısa süreliğine ücretsiz olacağı açıklandı. İşte Overwatch'un ücretsiz oynanabileceği tarihler:

İlk çıktığı günlere oranla oyuncu sayısında düşüş yaşayan Overwatch, ilgi toplayabilmek adına çeşitli kampanyalar yapmaya devam ediyor. Ağustos ayı hafta sonu kampanyası adı altında oyunu ücretsiz olarak kullanıcılara sunacağı öğrenilen Blizzard'ın 23 ila 27 Ağustos tarihlerini belirlediği dile getirildi.

Overwatch'ta yeni çıkan Wrecking Ball'la birlikte 28 kahramanın tam listesini ve Quick Play, Custom Games ve Arcade de dahil olmak üzere çeşitli modlarda oynamak için 18 haritayı ücretsiz Overwatch içerisinde barındıracağını duyuran yapımcı, oyuncuların 2018 Summer Games etkinliklerinden faydalanabileceğini ifade etti.

Summer Games'e özel yağma kutularına erişebilecek olan ve böylelikle mevsimlik deriler veya kozmetik ürünlerini kazanabilecek olan oyuncuların ilerlemeleri kaydedilecek. Yani eğer 27 Ağustos tarihinden sonra oyunu satın almaya karar verirseniz, aynı hesapla Overwatch'u oynamaya devam edebilirsiniz.