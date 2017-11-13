Overwatch Bu Hafta Sonu Ücretsiz Oynanabilecek!

Bu sene düzenlenen D.I.C.E. etklinliğinde yılın oyunu ödülünün yanında farklı ödüller de kazanan Overwatch için güzel bir fırsat oyuncuları bekliyor. Eğer bu başarılı FPS oyunu ile daha önceden tanışma fırsatı bulamadıysanız, 17 - 20 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenecek ücretsiz hafta sonu kampanyası boyunca Overwatch'ı satın almadan indirip oynayabileceksiniz.

Geçtiğimiz sene Mayıs ayında çıkış yapan Overwatch, kısa süre içerisinde milyonlarca oyuncuya ulaşmıştı. Oyunun yüksek ücretine rağmen oyuncular Overwatch'ı satın alıyor ve arkadaşlarına katılıyorlardı. Blizzard'ın ilk FPS oyunu olmasına rağmen Overwatch zoru başarıp, oyuncuların gönlünde taht kurmuştu. Bir e-spor'a da dönüşen Overwatch, başarısını kanıtladı ve ödüller ile bu başarıyı taçlandırdı.

Overwatch için daha önceden de ücretsiz hafta sonu kampanyaları düzenlenmişti. Kampanya sırasında oyunu ücretsiz olarak indiren oyuncular, oyundaki 26 kahramanın hepsini oynayabilecek, 16 haritanın hepsinde savaşabilecek ve aralarında Quick Play, Custom Games, Arcade modlarının da olduğu oyun modlarını oynayabilecekler. Ayrıca ücretsiz hafta sonu boyunca kahramanınız seviye atlayabilecek, eşya kutuları kazanabilecek ve farklı kişiselleştirme seçeneklerinin kilidini açabilecek. Eğer oyuna kalıcı olarak sahip olmak için satın alırsanız kazandığınız bu seviye, eşya ve kişiselleştirme seçenekleri satın aldığınız oyuna aktarılacak.

Overwatch'ın ücretsiz hafta sonu kampanyasına PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları üzerinden katılınabilecek.