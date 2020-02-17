Overwatch Çizgi Filmi ve Diablo Animesi Çalışmaları Sürüyor

Activision Blizzard, daha önce Overwatch ve Diablo animasyonları üzerinde çalıştığını dile getirmişti. Netflix'te yayınlanan Castlevania animasyonu tarzı bir iş ortaya çıkarmak isteyen şirket, Overwatch çizgi filmi ve Diablo animesi üzerine çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Activision Blizzard Stüdyoları Başkan Yardımcısı Nick van Dyk, LinkedIn profili üzerinden yaptığı güncelleme ile animasyonlar hakkında bilgi verdi. Daha önce Skylanders Academy animasyonunda yapımcı olarak çalışan Dyk, önemli bilgiler verdi.

van Dyk profilinde yaptığı güncellemede Activision'daki işini "animasyonlar üzerine çalışma" olarak gösterdi. Netflix üzerinden yayınlanacak serilerin henüz ön yapım aşamasında olduğunu kaydeden yönetici, böylece henüz çalışmaların üretim aşamasına gelmediğini de göstermiş oldu. Tüm bunlarla birlikte van Dyk yine Activision'daki görevlerinden birinin, "Blizzard'ın Overwatch yapımına dair animasyon serilerinin üretilmesi ve satılması" olduğunu aktardı.

Tüm bu açıklamalara rağmen Overwatch çizgi filmi ve Diablo animesine dair henüz resmi açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz günlerde söylenti olarak gün yüzüne çıkan animasyon serileri, söylenti aşamasının ötesine gidememişti. Buna rağmen Nick van Dyk'ın yaptığı açıklamayla işlerin biraz daha ciddileştiği söylenebilir.