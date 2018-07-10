Overwatch’dan Meme Kanseri Araştırma Vakfı'na Rekor Bağış

Blizzard, “Overwatch” isimli oyununda geçtiğimiz Mayıs ayında, “Meme Kanseri Araştırma Vakfı (BCRF)”na yardım toplamak amacıyla özel bir etkinlik oluşturmuştu. Etkinlikte sınırlı bir süre boyunca özel “Pink Mercy skini” ve “Pink Mercy tişörtü” satışa çıkarılmıştı. Blizzard, BRCF’ın yaptığı araştırmalara destek olmak amacıyla düzenledikleri bu özel etkinlikte, 12,7 milyon dolarlık bir bağış toplandığını açıkladı.

Overwatch’daki kısa süreli etkinlikte, Pink Mercy skini 15 dolardan satışa çıkarılırken, Pink Mercy tişörtü de 30 dolardan satışa çıkarılmıştı. Oyuncular ilk başlarda bu fiyatlarları yüksek bulmuş ve durumdan şikayetçi olmuştu. Ancak Blizzard’ın, “Bu eşyalardan para kazanmıyoruz, elde edilen tüm gelir bir yardım kuruluşuna bağışlanacak.” açıklaması sonrasında oyuncular şikayetlerini azaltarak etkinliğe yoğun ilgi göstermişti.

Overwatch’ın bu etkinliğine ek olarak ayrıca yaklaşık 2 hafta süren bir başka Overwatch organizasyonunda, Twitch’te 14 farklı Overwatch yayıncısının yaptığı yayınlarda toplamda 130 bin dolar bağış toplandığı açıklandı.

BRCF’ın 25 yıllık tarihine bakıldığında, Overwatch’dan gelen 12,7 milyon dolarlık bu bağışın şimdiye kadarki en büyük bağış olduğunu belirten BRCF başkanı Stephanie Kauffman, “Blizzard Entertainment’ın oyun dünyasındaki topluluğu harekete geçirmesi ve kadın sağlığını iyileştirmeye yönelik rekor kıran bu kararlılığı kalıcı bir etki yaratacaktır.” dedi.

BCRF yapılan bu bağışların, dünya çapında meme kanseri hastaları için kanseri önleme stratejisi, hastalığı iyileştirmek için uygulanan tedaviler, yaşam kalitesi ve hayatta kalma gibi konularda çok büyük fayda sağlayacağını ifade etti.