Overwatch’dan Meme Kanseri Araştırma Vakfı'na Rekor Bağış

Blizzard, “Overwatch” isimli oyununda geçtiğimiz Mayıs ayında, “Meme Kanseri Araştırma Vakfı (BCRF)”na yardım toplamak amacıyla özel bir etkinlik oluşturmuştu. Etkinlikte sınırlı bir süre boyunca özel “Pink Mercy skini” ve “Pink Mercy tişörtü” satışa çıkarılmıştı. Blizzard, BRCF’ın yaptığı araştırmalara destek olmak amacıyla düzenledikleri bu özel etkinlikte, 12,7 milyon dolarlık bir bağış toplandığını açıkladı.

Overwatch’daki kısa süreli etkinlikte, Pink Mercy skini 15 dolardan satışa çıkarılırken, Pink Mercy tişörtü de 30 dolardan satışa çıkarılmıştı. Oyuncular ilk başlarda bu fiyatlarları yüksek bulmuş ve durumdan şikayetçi olmuştu. Ancak Blizzard’ın, “Bu eşyalardan para kazanmıyoruz, elde edilen tüm gelir bir yardım kuruluşuna bağışlanacak.” açıklaması sonrasında oyuncular şikayetlerini azaltarak etkinliğe yoğun ilgi göstermişti.

Thank you, heroes!



Together, we have raised over $12.7 million (USD) for @BCRFcure



🎀 https://t.co/eQAZ8rKwKI pic.twitter.com/ASWzBuodfh