Bir Overwatch Karakteri İçin İsim Değişikliğine Gidiliyor

Bir Overwatch karakteri için ad değişikliği yapılacak. Oyunun resmi Twitter hesabı üzerinden perşembe günü paylaşılan yeni bir duyuru tweetine göre isim değişikliği, Activision Blizzard davasından kaynaklanıyor.

Overwatch'ın arkasındaki ekip, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada video oyununda yer alan bir karakterin isminin değiştirileceğini belirtirken gelecekte bir karakter adlandırılırken nelere dikkat edileceğini de ifade etti.

Hangi Overwatch Karakterinin İsmi Değişiyor?

Oyunun arkasında yer alan ekibin açıklamasına göre McCree adlı karakterin adı değiştiriliyor. Yeni paylaşılan duyuru tweetinde şu sözlere yer verildi:

"Değerlerimizi en iyi şekilde nasıl yansıtabileceğimizle ilgili tartışmalarımız sürüyor ve oyunda şu anda McCree olarak bilinen kahramanın adını Overwatch'u daha iyi temsil eden bir isimle değiştirmenin gerekli olduğuna inanıyoruz."

Geliştirme ekibi ayrıca eylül ayı olarak planlanan bir sonraki yayının bu yılın sonlarına doğru yapılacağını açıkladı. McCree karakterinin adının değiştirilmesi ise karakterin isminin ağustos ayında şirketten ayrılan Jesse McCree'den gelmesinden kaynaklanıyor.

Bir süre öncesine kadar Blizzard bünyesinde yer alan Jesse McCree, ağustos ayına kadar Diablo 4 üzerinde çalışan bir tasarımcıydı ancak hakkında yapılan suçlamaların ardından şirketten ayrıldı ve Activision Blizzard uzun bir zamandır eleştirilerin odak noktasında yer alıyor.

A message from the Overwatch team. pic.twitter.com/2W3AV7Pv6X — Overwatch (@PlayOverwatch) August 26, 2021

Eylül ayı olarak planlanan yayının ertelenmesinin sebebi ise McCree karakterinin Overwatch evreninin önemli bir parçası olması. McCree, yayının büyük bir kısmını oluşturduğundan ötürü karakterle ilgili yapılacak bir değişiklik aynı zamanda yayın üzerinde de büyük bir değişiklik yapılmasına neden olacak. Ekip bu nedenle yayının yılın sonunda yapılmasında karar kılmış gibi görünüyor.

Overwatch tweetinde ayrıca gelecekte bir karakter adlandırılırken gerçekte var olan bir kişinin adının kullanılmayacağını da söyledi. Bu, McCree karakterinde olduğu gibi bir değişikliğin daha yaşanmasının büyük bir olasılıkla önüne geçecek.

McCree, yaklaşık 5 yıldır video oyununda yer alan ve birçok oyuncu tarafından artık benimsenmiş bir karakter olduğundan ötürü karakterin ismini değiştirmek düşünüldüğü kadar kolay olmayacak. Karakterin adını değiştirmek, oyunda McCree ile ilgili bütün ögelerin değiştirilmesi ve McCree adının bilerek vurgulandığı bazı seslerin yeniden ele alınması gerektiği anlamına geliyor.