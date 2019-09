Overwatch Önümüzdeki Ay Switch'e de Gelecek

Ortaya çıkan söylentilerin ardından Overwatch oyununun Switch konsoluna geleceği resmi olarak duyuruldu. Popüler oyunu önümüzdeki aydan itibaren konsolunuzda oynayabileceksiniz.

Bir süre önce Overwatch desenli Switch taşıma çantası ünlü perakendeci devi Amazon Amerika üzerinde ortaya çıkmıştı. Bu durum haliyle akıllara oyunun bu konsola geleceğini düşündürtmüştü. Sızıntının üzerinden çok geçmeden, bu defa da bir perakende listesi sızdırılmıştı. Bu listede Overwatch oyununun Switch için 18 Ekim 2019 tarihinde çıkışını gerçekleştireceğinin yazılı olduğunu görebiliyoruz. Her ne kadar liste sahte olarak kabul edilmiş olsa da aynı listede yer alan Plants vs Zombies'in Electronic Arts tarafından duyurulmuş olması ve çıkış tarihinin de listedekiyle bire bir uyuşması listeyi bir parça sahte olmaktan kurtarmıştı.

Bugün yeni bölümü yayınlanan Nintedo Direct programında beklenen Overwatch duyurusu da gerçekleştirildi. Blizzard Entertainment tarafından verilen bilgiye göre, oyun 15 Ekim 2019 tarihinde Nintendo konsolu sahipleriyle buluşacak.

2016 yılının Mayıs ayında PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulmuş olan takım tabanlı çoklu-oyunculu nişancı oyunu, bu zamana kadar yayınlanan güncellemeler ile yeni karakterlere, yeni haritalara ve çok çeşitli yeni özelliklere kavuşmuştu. Toplamda otuzdan fazla karakterin bulunduğu oyunda her bir birey amaçlarına uygun olarak üç genel role ayrılan farklı oynanış stili sunuyor. Başlangıçta rekabete dayalı sıralama modu ve çeşitli Arcade modları ile satışa sunulmuş olan Overwatch için ilerleyen zamanlarda Blizzard Entertainment bu modların çeşitliliğini artırmıştı.

2017 yılı içerisinde Overwatch Yönetmeni Jeff Kaplan, oyunu Switch konsoluna uyarlamanın zorlayıcı olacağını dile getirmiş ama stüdyo olarak her şeye açık olduklarını sözlerine eklemişti.