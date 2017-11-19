Overwatch ve Battlefront 2'ye Kumar Soruşturması

Son günlerde başı Star Wars: Battlefront 2 kitlesinin istekleriyle dertte olan Electronic Arts’a bir darbe de Belçika’dan geldi. Belçika Kumar Komisyonu, Overwatch ve Battlefront 2’de yer alan kutuları incelemeye aldığını duyurdu.

Star Wars hayranlarının dört gözle beklediği oyunlardan bir tanesi olan Star Wars: Battlefront 2, yakın bir zaman önce piyasaya sürülmüştü. İçerisinde Dark Vader, Luke Skywalker gibi Yıldız Savaşları serisinin tanınmış yüzlerini de barındıran oyun, oyunculara bu karakterleri yönetme şansı vermişti. Fakat oyun çıktıktan sonra bütün önemli karakterleri açmak için 2100 dolar ya da 4528 saatten fazla oyun süresi harcamaları gerektiğini gören oyuncular, büyük bir isyan başlatmışlardı. Electronic Arts, gelen tepkiler ardından mikro ödemleri kaldırdığını duyursa da oyuncuların öfkesi bir türlü dinmemişti.

Oyun dünyasının en büyük yayıncılarından Electronic Arts’a bir başka kötü haber de Belçika’dan geldi. Belçikalı haber merkezi VTM Nieuws'un söylediğine göre, ülkenin kumar komisyonu satın alınan ek kutuların içeriğinin önceden bilinmiyor olması sebebiyle hem Battlefront 2 hem de Overwatch'u incelemeye aldığını duyurdu.

VTM’ye göre kurumu asıl endişelendirense Overwatch ve Star Wars’u oynayan çocuklar. Kutulardan çıkanlar sebebiyle sosyal ortamlarında daha öne çıkmak isteyen çocukların, gereğinden fazla para harcamalarının muhtemel olduğunu söyleyen kurum, kutuların oldukça pahalı olduğunun da altını çizdi.

Blizzard konuya dair henüz bir açıklama yapmazken, Electronic Arts bunun kumar olmadığı konusunda ısrarlı tutumunu devam ettirdi. Kutulardan çıkanların oyuna etkisi olmadığını ve bu kutular olmadan da oyunun adil şekilde oynanabileceğini belirten şirket, tüm açıklamalarına rağmen geri adım atmak durumunda kaldı. Bugün yapılan bir başka açıklamayla Star Wars: Battlefront 2’de daha önce Dart Vader gibi karakterlerin fiyatlarının düşeceği ve daha önce bu karakterlerden bir tanesi alan oyunculara da aradaki farkın iade edileceği duyuruldu.