Overwatch ve Call of Duty İçin Özel YouTube Anlaşması!

Activision Blizzard ve Google, Google Cloud’ı Activision’un tercih edilen bulut sağlayıcısı haline getiren ve daha da önemlisi şirketin canlı e-spor oyunları için YouTube’un özel bir kaynak olarak kullanılmasını sağlayacak olan çok yıllı bir stratejik ortaklık başlattıklarını duyurdu. Söz konusu e-spor oyunları arasında Overwatch League, Call of Duty League ve Hearthstone Esports gibi popüler oyunlar bulunuyor.

Call of Duty Ligi’nin açılış sezonunun lansman haftasonuna denk gelecek şekilde, bibirleriyle mücadele etmek ve canlı akış ortaklığını hemen başlatmak için 12 takım Cuma günü Minnesota'daki Minneapolis Armory'de toplandı.

Bu arada, Overwatch Ligi'nin 2020 sezonunun 8 Şubat'ta başlamasının beklendiğini de hatırlatalım.

Bu ortaklık, YouTube’un oyun alanında devam eden genişlemesinin yanı sıra, daha önce Activision’ın Overwatch Ligi için özel haklara sahip olan Twitch'in de büyük bir kayıp yaşadığını gösteriyor. Ayrıca, teknoloji şirketleri arasındaki oyun içeriği savaşı, Ninja ve Shroud gibi ünlü Twitch yayıncılarının Microsoft'un akış platformu Mixer ile özel anlaşmalar yaptığına da şahit oldu.

Activision Blizzard E-Spor CEO'su Pete Vlastelica, “Bu ortaklık, tutkulu hayran ve oyuncu topluluklarımızı, YouTube’un güçlü içerik platformuyla ve yeni nesil eğlenceyi destekleme konusunda heyecan verici geçmişiyle birleştirerek hizmetimizi yeni seviyelerde sunmamıza yardımcı olacak.” diye konuştu.

Ayrıca kısa süre önce, Fortnite’in lise ve kolej sporu olarak resmi şekilde tanındığı da duyurulmuştu.