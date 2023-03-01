Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Gözaltına Alındı

Kahramanmaraş depremleri sonrasında basına ve sosyal medyaya yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bugün başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Ercan, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla gözaltına alındığı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Neden Gözaltına Alındı?

Yaşadığımız üzücü depremler sonrasında haber kanallarında sıklıkla kendine yer bulan Ercan, 6 Şubat tarihinde yaptığı bir paylaşım nedeniyle suçlanıyor.

Ünlü akademisyenin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş." şeklindeki paylaşımı, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla gözaltına alınmasına neden oldu.

Deprem döneminde öne çıkan bir diğer akademisyen olan Prof. Dr. Naci Görür, konuyla alakalı "Meslektaşım Prof.Dr. Ahmet Ercan’ın gözaltına alındığını üzülerek öğrendim. Deprem konusunda halkını aydınlatmaya çalışan bir bilimadamının böyle bir muameleye maruz kalması üzücüdür ve ülkemize yakışmıyor." dedi.