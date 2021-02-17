Oxford Aşısı Neden Alınmadı? Fahrettin Koca Son Durumu Açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de aşılar ile ile ilgili son durum bilgisini paylaştı. Koca, Hürriyet'ten Osman Müftüoğlu'nun sorularını yanıtladı.

Oxford Aşısı Neden Alınmadı?

Hürriyet'ten Osman Müftüoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sorularını sordu. Bakan Koca da yanıtladı.

Soru: Oxford aşısı neden alınmadı?

Bakan Koca'nın cevabı:

"Biz bu aşıyı da baştan beri dikkatle izledik. Güvenli ve değerli bulduk. Ne var ki üretici firma, aşının bizim de dahil olduğumuz bölge ülkelerine dağıtım hakkını Sputnik 5 aşısını üreten Rus firmasına vermiş. Biz Rus firmasıyla Sputnik 5 aşısı nedeniyle zaten temas halindeyiz. Bu aşıya da talip olduğumuzu söylediğimizde, ellerinde henüz Rusya’nın kullanımı için bile AstraZeneca aşısının bulunmadığını belirttiler. Kısacası bu ucuz, etkili ve güvenli aşıya henüz ulaşma şansımız yok ama her imkânı zorladığımızdan emin olabilirsiniz."

Soru: Sinovac aşısında son durum ne?

Bakan Koca'nın cevabı: Fahrettin Koca, "SinoVac ile yaptığımız anlaşmaya göre nisan sonuna kadar 100 milyon doz aşı elimizde olacak ama tabii ki üretimin aksamaması, her şeyin yolunda gitmesi en büyük dileğimiz." cümlelerine yer verdi.

Soru: Pfizer / BioNTech aşısında son durum ne?

Bakan Koca'nın cevabı: "Uğur kardeşime güveniyorum! Gösterdikleri başarı için de onları tekrar tekrar kutluyorum. Biliyorsunuz, bu aşı için de bizdeki Faz 3 çalışmaları tamamlandı. Toplamda 5 milyon doza yakın Pfizer/BioNTech aşısı için de üretici firmadan ve Dr. Uğur Şahin’den söz aldık, imzalarımızı da çoktan attık. Burada da en büyük sorun, aşı üretimindeki gecikmeler. Tıpkı SinoVac gibi, Pfizer/BioNTech aşısının üretiminde de ciddi aksamalar var."

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