Oxford Aşısı Türkiye'ye Gelecek: Bilim Kurulu Üyesi Duyurdu

Türkiye'ye Oxford aşısının geleceği müjdesi verildi. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Oxford aşısı ne zaman gelecek? İşte Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü tarafından yapılan açıklama.

Oxford Aşısı Ne Zaman Gelecek?

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü Oxford aşısı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Sinovac aşısını öncelikli alıyoruz gibi görünüyor ama Oxford aşısıyla ilgili de bir sözleşme imzalanmış yakın zamanda. Oxford aşısı da Türkiye’ye gelecek. Prizer’ın aşısı da Türkiye’ye gelecek. Bununla ilgili sürecin devam ettiğini zaten Sayın Bakan açıklamıştı. Benim bildiğim ön sözleşme yapılmış.

Oxford aşısına da Türkiye ulaşacak eğer önümüzdeki süreçte veriler olumlu gelirse. Oxford yeniden kendi aşısıyla ilgili çalışmaları sürdürüyor. DSÖ ayrıntılı bilgi istemişti firmadan. O süreç tamamlanıyor, o da olumlu gelirse o aşıya da Türkiye ulaşacak.

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Çin Aşısı Sinovac Güvenli Mi?

Özlü Sinovac aşısı hakkında yaptığı açıklamada "Sinovac'ın Brezilya'daki Faz-3 çalışması tamamlandı ve 23 Aralık'ta bu sonuçlar açıklanacak. Aşılarla ilgili karşılaştırma yapacaksak bu verilere dayanarak konuşmalıyız. Yoksa Çin'de üretilmiş, ABD'de üretilmiş, bunların bir farkı yok. Güvenlikle ilgili bilgiler iyi. Çok sayıda kişiye ulaşıldı, dünyada ciddi bir yan etki hiç görülmedi. Birkaç yan etki bildirildi ama onların da aşıyla ilgisiz olduğu bildirildi. Türkiye'de de Sinovac'ın Faz-3 çalışması devam ediyor. Yaklaşık 6 bin gönüllüye bu aşı uygulanmış ve yan etki görülmemiş. Önümüzdeki günlerde de Türkiye sonuçları yayınlanabilir." dedi

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