Oxford Üniversitesi'nin Geliştirdiği Covid-19 Aşısı Bağışıklık Sistemini Eğitiyor

Son zamanlarda ana gündem haline gelen yeni tip koronavirüs ülkemizde ve çevre ülkelerde düşüş eğilimi gösteriyor olsa da dünyanın dört bir yanında hızla yayılmaya devam ediyor ve günlük vaka sayıları her geçen gün yeni rekorlar kırıyor. Bu noktada tüm umutlar Covid-19 aşısı için gelecek iyi haberlere yüklenmiş durumda.

Covid-19 Aşısı Ne Zaman Hazır Olacak?

Koronavirüs ile mücadelenin öne çıkan kurumlarından birisi olan Oxford Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre geliştirilen aşı güvenli gibi gözüküyor ve bağışıklık sistemini virüse karşı savaşması için eğitici etkisi ile birlikte hastalıkla mücadelede başarılı bir rol oynuyor.

Yaklaşık 1,077 kişi ile yapılan denemelere göre enjeksiyon, SARS-CoV-2 ile savaşabilen antikorlar ve beyaz kan hücreleri üretiyor. Bu noktada bulgular olumlu gibi gözüküyor olsa da kesin verileri elde edebilmek adına daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyuluyor.

Normal süreçte bir aşının geliştirilmesi yıllara ve hatta bazı durumlarda on yıllara yayılan bir zaman diliminde gerçekleşir. Buna karşın Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen ChAdOx1 nCoV-19 isimli aşı, tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir hızda tamamlanıyor.

Buna ek olarak diğer tüm ilaçlarda ve aşılarda da olduğu gibi bu aşının da bazı yan etkilerinin olduğu gözlemlendi. Bunlar ağır ya da ölümcül etkiler olmamakla birlikte aşı olan hastaların yüzde 70 oranındaki kısmında ateş ve baş ağrısı oluştuğu gözlemlendi. Uzmanlar bu durumun paresetamol benzeri ilaçlarla engellenebileceğini de vurguluyor.

Şu aşamada aşının kullanıma sunulmasından önce yapılması gereken kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyulmakta. Ancak aşının son adımlarına yaklaşırken alınan bu olumlu sonuçların dünyanın dört bir yanındaki milyarlarca insan için umut verdiğini söyleyebiliriz.