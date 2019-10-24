Oxford Sözlüğe Giren 'Simit'in Emojisi Yolda

Geçtiğimiz günlerde Oxford sözlüğe giriş yapmasıyla birlikte gündem olan simit için şimdi de emoji talebi başlatıldı. Çeşitli dillerde açılan hashtag'ler sonucunda simidin iOS ve Android klavyede destekli olması isteniyor.

Hatırlyacağınız üzere Oxford sözlükte 'Turkish bagel' olarak çevrilen simit kelimesi bu anlamından kurtulmuş ve İngilizce'de de aynı şekilde kabul edilmişti. Bunun üzerine sosyal medyada gündem olan simit kelimesinin yaygınlaşması hedeflendi. Türk kullanıcıları tarafından başlatılan yeni talep doğrultusunda simide özel emoji gelebilir.

#SimitEmojiWanted, #QueremosSimitEmoji, #SimitEmojisiİstiyoruz gibi etiketlerle Twitter'da gündem olmaya çalışan simit severler, aynı zamanda Apple ve Emojipedia'nın da dikkatini çekmek istiyor. Türkçe, İngilizce ve İspanyolca olarak açılan hashtag'ler ile normal emojinin haricinde yenisinin klavyelere eklenebileceğini söyleyebiliriz.

Oxford sözlükte tanım olarak "Türkiye menşeli, pişirilmeden önce pekmez ve susamla kaplanmış halka şeklinde ekmek” olarak anlatılan simidin haricinde Fransız kruvasanına ve Alman simidine (pretzel) ait emojilerin olduğunu da belirtmek gerekiyor. Bakalım kullanıcıların başlattığı bu talebe yanıt gelecek mi, yakın zamanda göreceğiz.