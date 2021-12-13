Oxford Üniversitesi Açıkladı: Aşıların Koruması Sınırlı

Kısa bir süre önce ortaya çıkan Omicron varyantı ile ilgili endişeler sürmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü yeni varyant ile ilgili belirsizliklerin devam ettiğini belirtirken, Oxford Üniversitesi bünyesinde yapılan yeni bir araştırmada, mevcut aşıların yeni varyanta karşı sınırlı koruma sağladığı ortaya çıktı.

Oxford Üniversitesi'nden Endişe Yaratan Aşı Açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada "Yeni Omicron varyantıyla ilgili genel risk, bir dizi nedenden dolayı çok yüksek olmayı sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı. Aşı olan ya da daha öncesinde hastalığı geçirmiş kişilerin Omicron'a karşı yeterli düzeyde antikor üretemediğini vurgulayan kurum, bu durumun ciddi sonuçlara yol açtığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü ile iş birliği yapan Oxford Üniversitesi ise laboratuvar sonuçlarını resmi olarak yayımladı. Bu kapsamda halihazırda kullanmakta olduğumuz mevcut aşıların yeni varyanta karşı yeterli düzeyde koruma sağlamadığına dikkat çekildi.

Öte taraftan araştırmacılar, yeni varyantın daha ciddi hastalıklara neden olduğuna yönelik iddiaları destekleyen bir kanıtın henüz bulunmadığını söyledi. Tabii ki bunların birer ön araştırma olduğunu hatırlatmakta fayda var: Daha kapsamlı sonuçlar, eldeki verilerin daha güvenilir hale gelmesini sağlayacaktır.

Pfizer ve BioNTech tarafından yapılan açıklamada iki doz aşının, yeni varyantlara rağmen, hastalığı ağır geçirmeyi önlediği vurgulanmıştı. İlerleyen dönemlerde üçüncü doza yönelik bir yaklaşımın olup olmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyan sorular arasında yer alıyor.

Peki siz bu araştırma sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ülkemizde üçüncü doz uygulaması başlamalı mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.