Oxford Üniversitesi'nin Geliştirdiği Koronavirüs Aşısının Fiyatı Açıklandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yayılmaya devam ediliyor. Koronavirüs aşısı uzmanlar tarafından geliştirilmeye devam ediliyor. Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği koronavirüs aşısı fiyatı gün yüzüne çıktı. İşte koronavirüs aşısı fiyatı.

Koronavirüs Aşısı Fiyatı Ne Kadar?

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez basın açıklaması düzenledi. Fernandez 3. test aşamasında bulunan koronavirüs aşı adayının Latin Amerika ülkeleri için üretiminin Arjantin ve Meksika'da yapılacağı bilgisi paylaştı.

Fernandez açıklamasının devamında koronavirüs aşısı fiyatının 3 ile 4 dolar arasında olacağını duyurdu.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ayrıca koronavirüs aşısının Brezilya hariç Latin Amerika ülkeleri için 150 ila 250 milyon doz arasında üretileceğini söyledi.

Ülkemizde Son Durum

12 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 244.392 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.891'e yükseldi. Toplam iyileşen hasta sayısı 227.089 olarak açıklandı.