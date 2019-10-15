OxygenOS Büyük Ekran Sorununu Sona Erdirecek!

Akıllı telefonların ekran boyutları hızla büyümeye devam ediyor. Bu durumun bir sorun haline gelmesini istemeyen OnePlus, OxygenOS için tek elle kullanım modu üzerinde çalışıyor.

OxygenOS için Tek Elle Kullanım Modu Geliyor

Kullanıcı geri bildirimlerini oldukça önemseyen ve talepleri dikkate alan OxygenOS, her güncelleme ile birlikte önemli yenilikler ve değişiklikler sunması ile öne çıkıyor. Bu nedenle Android için en iyi kullanıcı arabirimlerinden birisi olan sürüm, çok yakında önemli bir özelliğe daha kavuşacak.

OnePlus 7T Pro modelinin etkinliğinde açıklama yapan yetkililer, yeni sürüm ile birlikte anında çeviri özelliğinin kullanıma sunulacağını belirtmişti. Bu özelliğin farklı diller arasında iletişim kurmak noktasında yardımcı olduğunu belirtelim. Ancak görünüşe göre tek yenilik bu değil.

Bazı kullanıcıların hızla büyüyen akıllı telefon ekranlarından pek memnun olmadığını söyleyebiliriz. Bu durumu göz önünde bulunduran şirket, tek elle kullanım modu üzerinde çalışmaya başladığını belirtti. OnePlus Yazılım Ürün Müdürü Zed Z. yaptığı açıklamada "Bir yandan mod üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Lütfen bizi takip etmeye devam edin." şeklindeki açıklaması ile çalışmaları doğruladı.

Şirket yetkilileri yeni modun hangi sürüm ile birlikte, ne zaman ve ne tür yeniliklerle geleceğini açıklamadı. Gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.