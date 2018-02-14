Oyak Renault, 2017 Yılında Dakikada Bir Araç Üretti

Türkiye'nin son dönemde otomotiv sektöründe muazzam bir sıçrama yapmasındaki en önemli kilometre taşlarından bir tanesini Oyak Renault oluşturuyor. 2017 yılında 365 bin araç üreten şirket, üretim bantlarından dakikada 1 otomobil indirmeyi başardı.

Türkiye'nin lider otomobil fabrikalarından Oyak Renault, 2017 yılı bilançosunu açıkladı. Kendi şasi ve motorunu da üreten şirket, 2017'de tam 365 bin adet araç üretti ve geçtiğimiz yıl Türkiye'de üretilen toplam 1 milyon 143 bin adetlik otomobilin yüzde 32'sine tek başına imza attı.

Rekor otomobil üretiminin yanı sıra mekanik aksam ve parça imalatında da büyük bir başarı yakalayan Oyak Renault, geçtiğimiz yıl 599 bin 335 motor, 271 bin 174 vites kutusu ve 383 bin 577 adet de şasi takımı üretti.

Türkiye'den yurtdışına ihraç edilen toplam 921 bin adet otomobilin 287 bin 915 adedini üretmeyi başaran Oyak Renault, 70’e yakın ülkeye yaptığı ihracatla, Türkiye’nin toplam otomobil ihracatının yüzde 31’ini gerçekleştirerek 1998 yılından bu yana elinde tuttuğu otomobil üretim ve ihracat liderliğini 2017 yılında da devam ettirdi.

Her yıl olduğu gibi 2017 yılında da çok önemli bir başarıya imza attıklarını belirten Oyak Renault Genel Müdürü Tunç Başeğmez, “1969 yılında Türkiye’de üretime başladığımızdan bu yana otomobil üretiminde liderliğimizi koruyarak pazara yön vermenin gururunu yaşıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz doğru yatırımlarla Türkiye ekonomisinin gelişmesine ve ülkemizin refah seviyesinin artmasına katkı sağlamaya devam ediyoruz” ifadeleri kullandı.

Başeğmez, Türkiye otomotiv pazarının gün geçtikçe büyüdüğünü ve Oyak Renault olarak bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Türkiye'de daha fazla istihdam alanı yaratacaklarını söyledi.