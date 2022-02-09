Oyun Alışverişleri Yeni Yılda Düşüşe Geçti

Dijital oyun mağazası oyunfor.com’un açıkladığı verilere göre oyun ve oyun içi satışları ocak ayında, geçtiğimiz yılın aralık ayına göre yüzde 10’luk bir düşüş yaşadı. Yeni yılda toplam oyun alışverişlerinin kategorik olarak dağılımına bakıldığında uzun bir aradan sonra mobil oyun satışlarının düşüş yaşadığı görüldü. İşte detaylar!

Oyun Alışverişleri Yeni Yılda Düştü

Oyun ve oyun içi satış verilerinden hareketle hazırlanan ‘en çok ciro yapan oyunlar’ listesinin ilk sırası ünlü mobil battle royale oyunu Garena Free Fire’ın olurken ikinci sırada yine ünlü bir mobil battle royale oyunu olan PUBG Mobile yer aldı. Ocak ayında yapılan harcamaların büyük bir bölümü, ücretsiz olarak oynanabilen bu oyunların oyun içi para birimlerine yapıldı.

Ocak Ayında En Çok Ciro Yapan 10 Oyun

Garena Free Fire PUBG Mobile Valorant Call of Duty: Mobile League of Legends CS:GO Roblox Lords Mobile Brawl Stars Arena of Valor

Kullanıcıların, oyunları programlamalarına ve diğer kullanıcılar tarafından programlanan oyunları oynamalarına olanak tanıyan çevrimiçi oyun platformu Roblox yeni yılda en çok ciro yapan yedinci oyun olurken, Asya kıtasının popüler espor oyunlarından biri olan MOBA türündeki ücretsiz mobil oyun Arena of Valor ‘en çok ciro yapan oyunlar’ listesine girdi. 10 oyunun 6’sını mobil, 4’ünü PC oyunları oluştururken, listede herhangi bir konsol oyunu bulunmuyor.

Ocak ayında en çok ciro yapan 10 oyunun ortak özelliği ise ‘free-to-play’, yani ücretsiz bir şekilde oynanabilir olmaları.

Garena Free Fire Hakkında: Free Fire Battlegrounds veya bilinen adıyla Free Fire, 111 Dots tarafından geliştirilen ve Garena tarafından Android ve iOS için yayınlanmış bir battle royale oyunu. 2019'da dünya çapında en çok indirilen mobil oyun oldu. Popülerliği nedeniyle oyun, 2019'da Google Play Store tarafından "En İyi Popüler Oylama Oyunu" ödülünü de aldı. Mayıs 2020 itibarıyla Free Fire, dünya çapında günlük 80 milyondan fazla çevrimiçi kullanıcısıyla rekor kırdı. Kasım 2019 itibarıyla, Free Fire dünya çapında 1 milyar doların üzerinde hasılat yaptı.

Garena şu anda Free Fire'ın Free Fire Max olarak adlandırılacak gelişmiş bir sürümü üzerinde çalışmak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Dilerseniz birinci sırada yer alan Garena Free Fire oyununu şu an Android cihazınıza indirip oynayabilirsiniz. Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.