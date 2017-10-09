Oyun Bağımlısı Genç Kadın Kör Oldu

Ekran başında fazla kaldığımızda anne ve babalarımızdan sıkça duyduğumuz “Kör olacaksın!” uyarısı gerçek oldu. Çin’de yaşanan olayda oyunu abartan genç bir kadın görme yetisini kısmen kaybetti.

Oyun oynamak boş zamanların doldurulması adına bir faaliyet olarak değerlendirilirken, akıllı telefonların da dahil olmasıyla birlikte sağlığı tehdit eden ciddi bir bağımlılık haline geldi. Bilhassa online oyunlarda çeşitli sorumluluklar ve rekabetin aşıladığı bağımlılık; uykusuzluk ve görme kaybı gibi tehlikelere zemin hazırlıyor.

Çin’de oldukça popüler olan Honour of Kings adlı online oyunun 200 milyon kullanıcısından biri olan 21 yaşındaki Wu Xiaojing adlı genç kadın çoğu zaman yaptığı gibi akıllı telefonundan saatlerce bu oyunu oynadı. Bir süre sonra sağ gözünde görme kaybı yaşayan Xiaojing’e Retinal Arter Tıkanıklığı teşhisi konuldu. Genellikle yaşlı insanlarda görülen bu hastalığın, ihmal edilmesi durumunda kalıcı körlüğe de neden olacağı belirtiliyor. Wu Xiaojing’in ise hastanede bile akıllı telefonunu elinden düşürmemesi sosyal medyada gündem konusu oldu.

Çin’in en popüler oyununun yapımcısı Tencent ise bağımlılık ihtimalini öngörerek 12 yaşından büyüklerin günde 1 saatten fazla oynamaması yönünde uyarı yapmıştı. Olayın gündeme gelmesi üzerine 200 milyon kullanıcısı bulunan oyunda kullanıcı sayısının düşmemesi de dikkat çekti. Wu Xiaojing ise oynamaya devam edeceğini söyledi.